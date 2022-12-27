Защита и поддержка медицинских работников усилятся – Ашимбаев

Спикер Сената Маулен Ашимбаев с группой депутатов посетили Национальный центр нейрохирургии и ознакомились с деятельностью его основных структур, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента Казахстана.

Фото: Н. Байбулин

Маулен Ашимбаев подчеркнул высокую роль Национального центра нейрохирургии в улучшении здоровья казахстанцев, повышении качества и доступности здравоохранения, что является важными составляющими социальной политики нашего государства.

Спикер Сената подчеркнул, что в предстоящий период государством будет делаться всё необходимое для поддержки медицинского персонала и дальнейшего развития здравоохранения.

«Большое внимание развитию сферы здравоохранения уделяет президент страны. Продолжится увеличение средств, выделяемых на здравоохранение. Будет совершенствоваться система обязательного социального медицинского страхования. У граждан накопилось немало действительно обоснованных претензий к системе обязательного медицинского страхования. Так, около 3 млн наших сограждан остались вне системы медицинского страхования. Кроме того, будет законодательно закреплен статус врача. Усилятся защита и поддержка медицинских работников, повысится престиж профессии. По поручению главы государства ежегодно принимаются меры по повышению заработной платы медицинских работников», – сказал Маулен Ашимбаев.

В ходе посещения сенаторам рассказали о работе отделения радиологии и радиохирургии, где установлен современный комплекс «Гамма-нож», который позволят осуществлять сложнейшие нейрохирургические операции.

По словам председателя центра Серика Акшулакова, эксклюзивная особенность данной установки заключается в том, что «Гамма-нож» используется для лечения опухолей, сосудистых и функциональных заболеваний головного мозга. При этом здоровые ткани мозга и все тело пациента не облучаются.

В ходе визита также было презентовано и отделение госпитальной фармации, где депутатов ознакомили с результатами внедренной технологии, позволяющей повысить эффективность лечения и рациональность использования лекарственных средств.

Во встрече также приняли участие члены Комитета Сената по социально-культурному развитию и науке Акмарал Альназарова и Бакытжан Жумагулов, министр здравоохранения РК Ажар Гиният, а также сотрудники центра.