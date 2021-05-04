Защите от педофилов обучат детей в Казахстане

Общество
Екатерина Елисеева
Фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов
Казахстанских детей обучат защите от педофилов. Об этом сообщил официальный представитель МВД Нурдильда Ораз на брифинге ведомства, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По его словам, в рамках реализации государственной политики в сфере противодействия насилия в отношении детей, докторантами Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК в декабре 2020 года был запущен информационный сайт stoppedofil.kz.

"Сайт, заключая несколько целей, направлен на оказание информационной помощи родителям и детям, оказавшимся жертвами сексуального насилия; помогает проведению профилактического учета по недопущению совершения преступлений, а также на снижение латентности данной категории преступлений", – сказал спикер. 

Он отметил, что авторами сайта являются сотрудники полиции Арман Завотпаев и Алия Абишева, в настоящее время являющиеся докторантами Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК.

"Это не единственный проект, направленный на защиту половой неприкосновенности несовершеннолетних. В феврале этого года на Первом канале "Евразия" стартовал совместный с Министерством внутренних дел специальный проект. Это - открытые школьные уроки – уроки безопасного поведения. Как ребенку спастись от педофила или похитителя?! Как не впасть в панику и перехитрить преступника? И как вообще нужно вести себя с незнакомцами?" – рассказал Нурдильда Ораз.

С его слов, в школах детей учат защищаться психологи и полицейские. Проведено уже 5 мастер-классов в городах Нур-Султан, Караганда, Актобе и Петропавловск.

