Застрелил красавицу

Полицейские задержали нарушителя в ходе оперативно-профилактического мероприя­тия «Браконьер». При осмотре внедорожника сотрудники обнаружили в багажнике тушу лес­ного животного и незарегист­рированное ружье. При этом у мужчины не было лицензии, да и сроки охоты на парнокопытных истекли в декабре.

Как сообщили в областном департаменте полиции, браконьеру грозит до трех лет лишения свободы.

Сибирская косуля – прекрас­ный грациозный обитатель Казахстанского Алтая. Ее любимые места – перелески, опушки, предгорья, где есть корм, можно найти укрытие и снег не превышает в высоту полуметра. Кормом для косуль служит травяной подстил, до которого они добираются, разгребая копытцами снег. В дикой природе главными врагами нежных лесных красавиц служат суровые снежные зимы и хищники – волки, рыси, росомахи. К сожалению, мало шансов у косуль и при встрече с браконьерами.