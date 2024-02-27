Застрелил красавицу Общество 27 февраля 2024 г. 1:30 2 Галина Вологодская Жителю Катон-Карагайского района грозит реальное лишение свободы за охоту на косулю. фото с сайта Катон-Карагайского государственного нацпарка Полицейские задержали нарушителя в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Браконьер». При осмотре внедорожника сотрудники обнаружили в багажнике тушу лесного животного и незарегистрированное ружье. При этом у мужчины не было лицензии, да и сроки охоты на парнокопытных истекли в декабре. Как сообщили в областном департаменте полиции, браконьеру грозит до трех лет лишения свободы. Сибирская косуля – прекрасный грациозный обитатель Казахстанского Алтая. Ее любимые места – перелески, опушки, предгорья, где есть корм, можно найти укрытие и снег не превышает в высоту полуметра. Кормом для косуль служит травяной подстил, до которого они добираются, разгребая копытцами снег. В дикой природе главными врагами нежных лесных красавиц служат суровые снежные зимы и хищники – волки, рыси, росомахи. К сожалению, мало шансов у косуль и при встрече с браконьерами. #браконьер #косуля #Алтай #срок