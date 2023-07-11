Сотрудники РОСО МЧС спасли руку девочки в Алматинской области

Сотрудники Республиканского оперативно-спасательного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям РК спасли руку 10-летней девочки, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Фото: Kazpravda.kz

Несчастный случай произошел днем 10 июля в Карасайском районе, в селе Коксай. Девочка 10 лет по неосторожности засунула руку в железное соединение между машиной и прицепом. Палец застрял и сразу начал сильно опухать.

"С помощью специальных режущих инструментов подоспевшие вовремя спасатели МЧС вызволили застрявший палец. Спасатели МЧС призывают родителей следить за своими детьми", – говорится в сообщении.