Исподволь любуюсь его сбитыми в синяки «костяшками боксера». Как матери жалко, конечно, пацана, но это так по-мужски! И характер, и поведение выдают мотивированного спортсмена.

– Дома вообще его не вижу: с тренировок сразу на улицу бежит, в футбол играть или с мальчишками на великах гонять, – продолжает вгонять меня в депрессию довольная мама чемпиона.

Мне остается лишь вздыхать: мой-то оболтус целыми днями дома со своими обожаемыми гаджетами. Как бы я ни ругалась, ни поучала, нет у него особой тяги ни к спорту, ни даже к улице. И хотя с боксером они ровесники, а мой еще и на голову выше, но поставь их в спарринг – сын точно и минуты не простоит. Его «выносливость» тренируется лишь часами, проведенными за компьютерными играми. А это физических сил, понятно, особо не прибавляет.

Почему мы, взрослые состоявшиеся люди, привыкшие опираться только на себя, так зависимы от чужого мнения в вопросах родительства? Откуда эта уверенность, что в других семьях все уж точно именно так, как должно быть, а мы наверняка что-то упускаем? С каких пор достижения других детей стали вызывать в нас негативные эмоции на фоне того, что твой ребенок якобы в чем-то не дотягивает или родился не таким способным или не таким спортивным и талантливым?

Согласитесь, подобные мысли хотя бы раз посещали каждую маму. В такие моменты я очень злюсь на себя, на сына и даже на окружающих меня «идеальных» родителей. Прекрасно знаю, что нельзя сравнивать своих детей с чужими, но из уст невольно слетают слова вроде «А вот он…», и понеслась тирада, из-за которой сын лет через двадцать будет отваливать кучу денег заштатному психологу, утверждая, что мама его не любила.

И что вы думаете? После того как у нас в гостях побывали боксер с его мамой, я запихнула-таки сына на секцию физподготовки. Не знаю, сколько он там протянет, но моя совесть должна хоть немного успо­коиться. Правда, ключевое слово здесь «моя» – ребенку, кажется, все это до лампочки, и согласился он лишь для того, чтобы мать поменьше орала.

– Я сегодня по математике все примеры решил, еще и быстрее всех! – говорит мне сын с порога.

Он даже на каникулах занимается­ дополнительным образованием. И вообще-то считается одним из лучших в классе учеников. А уж в компьютерных играх даст фору любому. Да и по дому помогает, пусть и после долгих уговоров. И кушать умеет готовить. И очень воспитанный спокойный молодой человек.

– Молодец, так и должно быть, – без особого энтузиазма реагирую я.

– Вот почему ты мои достижения не замечаешь, только других? – тихо выдает ребенок, словно окатив меня ушатом холодной воды.

Кажется, пора все-таки достать с полки купленную когда-то, но так и оставшуюся недочитанной книгу «Отстаньте от ребенка!». Ведь наши желания относительно будущего наших детей – это всего лишь наши желания. И порой лучшее решение – просто оставить их в покое и не мешать идти своим путем.

У каждого ребенка свой темперамент, свои интересы и мечты. И нам, родителям, в мнимой погоне за успехами и достижениями других главное не забыть, как сильно мы любим своих собственных детей и как многое они уже умеют и делают. Уверена, каждый родитель без труда сможет продолжить фразу «Зато мой ребенок…».