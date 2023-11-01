Затор на госгранице объяснили в Погранслужбе
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По данным ведомства, никаких ограничений на передвижение транспорта не вводили
Скопление автотранспорта на государственной границе объяснили в пограничной службе, передает Kazpravda.kz.
"В настоящее время в пунктах пропуска Актюбинской области "Жайсан" и "Алимбет" на казахстанско-российской границе отмечается скопление грузовых транспортных средств. Это связано с увеличением транспортировки плодоовощной продукции и носит сезонный характер", - сообщили в ведомстве.
По данным Погранслужбы, пункты пропуска работают в штатном режиме, никаких ограничений не вводилось.
"Просим учесть сложившуюся ситуацию и по возможности скорректировать маршрут передвижения", - добавили в пресс-службе.