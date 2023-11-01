Затор на госгранице объяснили в Погранслужбе

Скопление автотранспорта на государственной границе объяснили в пограничной службе, передает Kazpravda.kz.

"В настоящее время в пунктах пропуска Актюбинской области "Жайсан" и "Алимбет" на казахстанско-российской границе отмечается скопление грузовых транспортных средств. Это связано с увеличением транспортировки плодоовощной продукции и носит сезонный характер", - сообщили в ведомстве.