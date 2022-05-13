Заведено ли уголовное дело против Аскара Мамина, ответили в Антикоре

Заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Улан Саркулов на брифинге в СЦК прокомментировал вопрос журналистов о том, ведутся ли какие-то следственные мероприятия в отношении экс-премьер-министра страны Аскара Мамина, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Относительно Аскара Мамина скажу, что сейчас в отношении данного лица уголовного дела нет. На данный момент в производстве именно по нему никаких дел в агентстве нет», - сказал Улан Саркулов.

В ходе брифинга он сообщил, что племяннику Нурсултана Назарбаева Кайрату Сатыбалды продлили срок содержания под стражей на месяц.

Напомним, что Аскар Мамин занял кресло главы правительства Казахстана в конце февраля 2019 года и покинул этот пост в начале 2022 года, после январских беспорядков в стране.