Для творчества и развития

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Общество
Наталия Павлова

В Уральске распахнул свои двери новый центр внешкольной работы «Сарыарқа өрендері».

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Микрорайон Сарыарка Деркульского поселкового округа – один из молодых и динамично развивающихся. Сегодня здесь проживает около 12 тыс. человек. Раньше его юные жители могли совершенствовать свои творческие и спортивные таланты при местных школах. Но в основном родителям приходилось возить детей в кружки и секции в другие микрорайоны города. Теперь далеко ехать не нужно. В цент­ре созданы все условия, чтобы школьники могли заниматься музыкой, вокалом, хореографией, спортом и интеллектуальными играми, осваивать цифровые навыки и основы изобразительного искусства. Тут будут работать 15 квалифицированных педагогов.

«Открытие центра – замечательная возможность для детей проводить свое свободное время увлекательно и с пользой, – позд­равил жителей микрорайона заместитель акима области Мирас Мулкай. – Создание комфортных и доступных условий для всестороннего их развития – одна из задач, направленных на формирование активного и успешного подрастающего поколения. В Уральске это уже седьмой центр внешкольной работы».

Мощности нового ЦВР рассчитаны на 2 000 воспитанников. В кружки и секции уже записались 545 детей.

#уральск #дети #регионы #открытие #центр

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