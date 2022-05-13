Фото: Kazpravda.kz
Общество
Кайрату Сатыбалды продлили срок ареста
Диасов Ораз
корреспондент

Заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Улан Саркулов на брифинге в СЦК высказался о резонансном деле в отношении племянника Нурсултана Назарбаева Кайрата Сатыбалды, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«В Агентстве есть сейчас ряд так называемых резонансных дел. Как я понимаю, вы имеете в виду уголовные дела в отношении Кайрата Сатыбалды, также это отдельные эпизоды, связанные с центром транспортного сервиса, это так называемый последний километр, АО "Казахтелеком". Эти дела сейчас расследуются. Отдельно уголовное дело имеется в отношении бывшей супруги Кайрата Сатыбалдулы - Гульмиры Сатыбалды. Также отдельно ведется уголовное дело по утильсбору - по фактам нарушения, преступлений ТОО «Оператор РОП», - сказал Улан Саркулов.

По его словам, следственные действия продолжаются.

«Окончания следствий нет. Назначены определенные экспертизы. Идет полноценный ход следственных действий. Здесь же, что из нового хотел бы отметить - буквально вчера следственным судом города Нур-Султан продлена санкция содержания под стражей в отношении Кайрата Сатыбалды до 13 июня этого года», - резюмировал спикер.

Какие-либо иные детали он озвучивать не стал, ссылаясь на тайну следствия.

Напомним, 13 марта 2022 года стало известно, что Антикоррупционной службой расследуется уголовное дело по фактам злоупотребления должностными полномочиями и хищения средств АО «Казахтелеком» в особо крупном размере. По подозрению в совершении указанных преступлений задержан и водворен в изолятор временного содержания Кайрат Сатыбалдыулы. Проверяется его причастность к другим преступлениям, подрывающим безопасность государства.

15 марта специализированный межрайонный следственный суд Нур-Султана санкционировал арест К. Сатыбалдыулы на 2 месяца.

Кроме того, 17 марта Антикоррупционная служба сообщила об аресте бывшей супруги К. Сатыбалдыулы Гульмиры Сатыбалды. Досудебное расследование начато по факту рейдерского захвата бизнеса.

«Антикоррупционной службой Шымкента проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шымкента и руководства ТОО «Ария-Жаңа Астана», в том числе Гульмиры Сатыбалды, по факту хищения в 2021 году бюджетных средств в особо крупном размере (747 млн тенге), оплаченных за фактически не выполненные строительно-монтажные работы», – сообщили в Антикоре 30 марта.

Также сообщалось, что Гульмиру Сатыбалды подозревают в хищении средств для ремонта объектов Универсиады-2017.

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