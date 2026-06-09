Организация летнего отдыха: готовность № 1

Прежде чем распахнуть свои двери, каждый детский оздоровительный центр (ДОЦ) должен получить разрешения, подтверждающие санитарно-эпидемиологическую безопасность, готовность к работе.

коллаж Павла Цедилина при помощи ChatGPT

Как отметила заместитель руководителя областного департамента санитарно-эпидемио­логического контроля Сауле Садвакасова, реестр ДОЦ, которые предполагается проверять, уже сформирован. В регионе 18 таких центров, из которых пять государственных круглогодичных и 13 частных сезонных.

На 8 июня 2026 года положительные санитарно-эпидемиологические заключения получили пять сезонных ДОЦ: «Парус» ИП «Султанова» Зерендинского района, «Жулдыз» при Центре детско-юношеского творчества г. Ерейментау, «Горизонт» в Бурабайском районе и палаточные лагеря ТОО «Scout Тour» в Аккольском и «Scout Village Burabay» в Бурабайском районах.

Для получения санитарно-эпидемиологических заключений необходимо подготовить неотапливамые помещения. После зимы на это требуется время. Все корпуса нужно отремонтировать, побелить, покрасить и тщательно высушить. Во время проверки санврачи измеряют температуру и влажность. И если помещения остаются сырыми или недостаточно прогретыми, разрешение не выдается до устранения замечаний.

Основное нарушение, по словам Сауле Садвакасовой, возможное начало работы ДОЦ без разрешительных документов. Выявляется это в результате мониторинга социальных сетей либо по поступающим от родителей жалобам, обращениям госорганов. К примеру, в прошлом году выявили два таких факта: один в рамках внепланового осмотра, второй благодаря мониторингу соцсетей и обращению полиции.

Поготовительная работа в этом направлении в области началась еще в марте. Информация регулярно публикуется на официальных аккаунтах департамента, подписана заместителем акима области дорожная карта, проводятся заседания штаба, совещания и семинары.

Кроме того, на сайте департамента с прошлого года появилась вкладка «Летний оздоровительный отдых», открыв которую можно увидеть список объектов ДОЦ, получивших разрешительные документы. Знать эту актуальную информацию важно каждому родителю, чтобы не отправить ребенка в лагерь, не соответствующий санитарным требованиям.

К слову, в этом году в правила работы ДСЭК внесены изменения. Теперь санитарные службы получили право проводить дополнительный мониторинг объектов. Это означает, что специалисты смогут повторно посещать детские лагеря в течение сезона и оценивать их работу, в том числе с использованием лабораторных исследований. Кроме того, с нынешнего года все объекты, финансируемые из бюджета, в обязательном порядке включаются в график особых проверок.

Что касается коммерческих объектов, они будут проверяться не по жалобе, например по телефону или заявлению, а только при наличии соответствующих обоснований, подтвержденных документально.

И еще одно требование к администрациям ДОЦ. Прежде чем подать заявление на выдачу разрешительных документов, они должны провести ряд мероприя­тий, в числе которых дезинсекция прилегающей территорий от комаров. Делать ее может только организация, имею­щая лицензию.