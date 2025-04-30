О востребованности такого производства говорить не приходится: ежегодно миллионы тонн овечьей шерсти в стране попросту выбрасываются или сжигаются из-за отсутствия переработки в регионах, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: МСХ РК

Реализация проекта была начата еще в 2020 году. Пуско-наладочные работы и запуск технологических линий запланированы на 2025 год. Проект рассчитан на ежегодную переработку более 2 000 тонн сырья. Одним из ключевых направлений является производство термо- и звукоизоляционных плит и рулонов из натуральной овечьей шерсти, актуальных для строительной отрасли. Это направление определено как приоритетное на основании маркетинговых исследований, проведённых при разработке бизнес-плана.

Кроме того, в качестве сырья кроме овечьей шерсти будут использоваться натуральные и синтетические волокна, отходы текстильного производства. Предприятие будет выпускать широкий ассортимент нетканых материалов, востребованных в строительстве, машиностроении, производстве упаковки и фильтрационных систем.

Сбыт готовой продукции будет осуществляться на внутреннем рынке и за рубежом. В рамках проекта будет создано более 50 новых рабочих мест. Особое внимание планируется уделить подготовке молодых казахстанских специалистов, которые получат практические навыки на современном высокотехнологичном оборудовании.

Проект реализуется при государственной поддержке. В частности, предусмотрено предоставление инвестиционных субсидий до 25% от затрат на закупку техники и оборудования.

Запуск нового производства станет важным шагом в развитии перерабатывающей промышленности региона, создаст новые рабочие места и обеспечит рациональное использование местного сырья, включая овечью шерсть, которая ранее практически не перерабатывалась на территории области.