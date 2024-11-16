Завтра мир отметит День недоношенных детей

Выживаемость малышей с экстремально низкой массой тела возросла в этом году в четыре раза, передает Kazpravda.kz

Фото: Минздрав РК

17 ноября во всем мире отмечается День недоношенных детей, учрежденный в 2009 году Европейским фондом по уходу за новорожденными детьми (EFCNI).

Цель этого дня – привлечь внимание общества к необходимости укрепления репродуктивного здоровья, помочь решить вопросы, с которыми сталкиваются медицинские работники и семьи с недоношенными детьми.

Ежегодно в мире 15 миллионов детей рождаются недоношенными, что составляет около 10% всех новорождённых. В Казахстане ежегодно преждевременно появляется на свет 20-22 тысячи детей, что составляет около 5% от всех родившихся малышей. Эти дети, рожденные в сроке гестации менее 36 недель и с массой тела менее 2500 грамм, требуют особого внимания и ухода.

Недоношенные дети обладают анатомически правильными, но функционально незрелыми органами, что делает их крайне уязвимыми. У таких детей очень тонкая и ранимая кожа, низкий уровень подкожного жира, функционально незрелые легкие, несовершенные сердечно-сосудистая и пищеварительные системы, а также крайне чувствительная центральная нервная система.

В Казахстане современные эффективные перинатальные технологии позволяют успешно выхаживать новорождённых с экстремально низкой массой тела от 500 грамм и с низким весом от 1000 грамм.

В стране функционирует 39 перинатальных центров для оказания высокоспециализированной комплексной помощи, оснащённых современным оборудованием. В рамках поручения Главы государства планируется строительство 12 новых перинатальных центров, соответствующих международным стандартам.

Процесс выхаживания недоношенных детей требует максимального внимания и профессионализма медицинских работников, включая неонатологов, анестезиологов-реаниматологов, медицинских сестёр и других профильных специалистов.

За каждой спасённой жизнью новорождённого стоит титанический труд команды профессионалов, и ежедневный уход за одним недоношенным ребёнком включает более 20 различных манипуляций.