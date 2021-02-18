Заявление об изнасиловании девушки-инвалида: что показала проверка центра спецуслуг

Общество
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Жанат Тукпиев
Министерством труда и социальной защиты населения РК совместно с соответствующими госорганами проведена проверка в Центре оказания специальных социальных услуг № 2 Шымкента. В ходе проверки были выявлены многочисленные факты нарушения прав услугополучателей, передает Kazpravda.kz.

Результаты проверки были озвучены на заседании Межведомственного совета (МВС) по вопросам приоритетных направлений социальной работы, прошедшем под председательством вице-министра труда и социальной защиты населения РК Ерлана Аукенова. В мероприятии приняли участие уполномоченный по правам человека в РК Эльвира Азимова, сотрудники профильных государственных и местных исполнительных органов, неправительственные организации и др.

Основанием для проверки послужило обращение в Instagram-паблике жительницы Шымкента Алии Мамутовой. Она сообщила, что ее дочь-инвалида І группы в учреждении насиловали на протяжении 7 лет. По ее словам, телом ее дочери пользовались, пока она была в обмороке, девушка страдает эпилепсией.

В ходе проверки выявлены многочисленные факты нарушения прав услугополучателей и недостатки организации деятельности Центра. Так, к примеру, в нескольких палатах спальные площади не соответствуют установленным нормам, то есть вместо положенных 5 м2 площади на получателя услуг приходится от 3 до 4,5 кв. м.

Индивидуальные планы работ некоторых услугополучателей разрабатывались без учета индивидуальной программы реабилитации. Кроме того, получатели услуг в неполном объеме обеспечены мягким инвентарем и одеждой. Одежда услугополучателей не имеет маркировки.

Также выявлен ряд нарушений при мониторинге столовой, кухни, склада продуктов питания. Нарушения свидетельствуют об отсутствии должного контроля должностных лиц Центра, имеется риск массового заражения услугополучателей по причине антисанитарии в пищеблоках и других помещениях.

Вместе с тем, было отмечено бездействие и слабое реагирование руководства учреждения на замечания, которые были даны членами рабочей группы МТСЗН в 2020 году в ходе посещения объекта.

Последняя проверка показала, что нарушения в части оказания спецсоцуслуг не были устранены.

По результатам проверки акимату Шымкента от МТСЗН было направлено представление о рассмотрении вопроса об освобождении от занимаемой должности директора Центра Мырзахана Жолтаева и назначения руководителя учреждения из числа активных представителей общественности, с учетом квалификационных требований.

Также в ходе совещания были озвучены меры наказания в отношении руководителей 20 медико-социальных учреждений (МСУ) для детей, где ранее была проведена проверка.

Так, всего применены взыскания к 13 сотрудникам, в том числе 4 руководителя центров уволены (3 директора и заместитель директора; в ВКО, Туркестанской области и Нур-Султане), применены взыскания к директорам Центра № 6 Шымкенте и Центра оказания спецсоцуслуг "Арман" Северо-Казахстанской области.

В отношении 4 директоров центров (Атырауской, Жамбылской, Костанайской и Карагандинской областей) предложено дисциплинарное взыскание в виде "выговора". Также по 6 МСУ нарушения полностью устранены. В двух центрах Алматинской и Мангистауской областей предложена ротация первых руководителей.

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