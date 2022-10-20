Займы: берем на время, отдаем навсегда

Мажилис на пленарном заседании под председательством Ерлана Кошанова одобрил Республиканский бюджет на 2023–2025 годы, а также гарантированный трансферт из Нацфонда.

Работа над бюджетом уже показала его высокую уязвимость в связи с высокой зависимостью от Нацфонда и займами в международных финансовых институтах, которые стали константами бюджета каждого года. Депутаты считают, что Правительство берет в долг бездумно, при этом недостаточно оценивая влияние этих займов на экономику страны.

Итак, как отметил исполняющий обязанности министра финансов Ержан Биржанов, поступления на 2023 год составят 17,8 трлн тенге с увеличением к плану текущего года на 2 трлн тенге.

Доля нефтяных поступлений в республиканский бюджет постепенно снижается. Так, с 40,2% в текущем году она будет снижена к 2025 году до 21,8%. В 2023 году поступления от нефтяного сектора составят 5 трлн тенге с уменьшением на 1,4 трлн тенге. К 2025 году их объем будет доведен до 4,1 трлн тенге. Гарантированный трансферт из Национального фонда планируется в следующих объемах: в 2023 году – 2,2 трлн тенге, в 2024-м – 2 трлн тенге, в 2025 году – 1,9 трлн тенге. В абсолютном выражении в 2023 году ненефтяные поступления планируются в объеме 12,8 трлн тенге с увеличением на 3,4 трлн тенге к уточненному плану текущего года, или на 35,9%.

– Увеличение объема доходов от ненефтяного сектора свидетельствует о постепенном улучшении диверсификации экономики страны и укреплении базы собственных доходов, – считает Ержан Биржанов.

Дефицит бюджета планируется с поэтапным снижением по отношению к ВВП с 3,3% к ВВП в текущем году до 2,5% к ВВП в 2025 году. Расходы в 2023 году планируются в объеме 21 трлн тенге, или 17,4%, к ВВП с увеличением на 2,2 трлн тенге к плану текущего года.

В ходе обсуждения законопроекта был внесен ряд поправок. Первый блок поправок инициирован депутатами и направлен на повышение качества жизни населения и развитие регионов.

– Дополнительно предусмотрены расходы на обеспечение населения чистой питьевой водой, развитие системы газоснабжения, транспорт­ной инфраструктуры, Институт космических исследований (ИКИ), а также строительство объектов здравоохранения. В целом в 2023 году регионам за счет средств республиканского бюджета будет выделено 6,2 триллиона тенге, это порядка 29,4% от общих расходов бюджета, – сказал и. о. министра финансов.

Второй блок поправок инициирован Правительством и направлен на финансовое обеспечение Послания Президента и отдельных его поручений.

– Это расходы на увеличение среднего размера пенсии, периода выплат по уходу за ребенком до полутора лет, проведение выборов Мажилиса и маслихатов, обеспечение активными мерами занятости и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью, – пояснил Ержан Биржанов.

Также законопроект определяет цену отсечения на нефть в 2023 году в размере 48,9, в 2024 году – 42,2; в 2025 году – 40,3 доллара США за баррель. Поступления в Национальный фонд РК от организаций нефтяного сектора с учетом определенной цены отсечения прогнозируются: в 2023 году – 2 251,6 млрд тенге; 2 026,6 млрд тенге и 1 956,8 млрд тенге – в 2024 и 2025 годах соответственно.

Что стоит за всей этой цифирью? На этот вопрос попытались получить ответ депутаты.

И первый из них задала Дания Еспаева. Депутата тревожит, что текущий год отмечен сильным ростом цен. Годовая официальная инфляция на сегодняшний день составляет 17,7% при целевом уровне от 4 до 6%. Продукты первой необходимости с начала года выросли более чем на 22%.

– Согласно прогнозу, в 2023 году инфляция запланирована на уровне 7,9–9,5% и последующие годы прогнозируется даже снижение до 3–4%. На чем основан такой оптимистичный прогноз? – спросила депутат.

Из года в год, отвечая на этот животрепещущий вопрос, члены Правительства ссылаются на общемировые тенденции, мол, везде плохо, а не только у нас. Не был оригинален и Премьер-министр Алихан Смаилов, который аргументировал инфляцию геополитической ситуацией, которая спровоцировала высокие темпы инфляции во всем мире.

– Причина – в повышении цен на энергоносители, на минеральные удобрения, продовольственные товары и проблемы с транспортной логистикой. В нашем случае еще негативное влияние оказало укрепление российского рубля к доллару и, соответственно, к тенге на 30% из-за резкого сокращения импорта в Российскую Федерацию. Автоматом весь импорт из России в Казахстан подорожал на 30%. А доля России в нашем общем импорте – порядка 40%. Понятно, что все эти негативные факторы в прошлом году, при формировании республиканского бюджета, мы прогнозировать не могли, – попытался оправдаться глава Кабмина.

По словам Смаилова, в данное время совместно с Нацбанком реализуется комплекс мер по сдерживанию инфляции – это системные и оперативные меры, направленные на обеспечение внутреннего рынка отечественными товарами и снижение импортозависимости, реализацию плана обеспечения продовольственной безопасности.

– В инфляцию 55-процентный «вклад» вносят продовольственные товары, поэтому в этом году мы в два раза увеличили финансирование АПК, в результате по итогам 9 месяцев мы видим реальный рост валовой сельхозпродукции на 7%, – был оптимистичен Премьер-министр.

В пакете мер – решение вопросов логистики, антимонопольное, внешнеторговое регулирование, контроль за торговой наценкой на социально значимые продовольственные товары и форвардные закупки, формирование стабфондов и другие меры.

– Считаем, что в результате принимаемых мер в следующем году инфляции снизится до 9,5–7,5%, в последующие годы еще ниже. Нам надо таргетировать более низкие уровни инфляции и делать все, чтобы достичь этих низких значений. И, кроме того, инфляционные ожидания тоже нельзя допускать, с тем, чтобы это также не оказывало негативного влияния на рост цен, – сказал он.

Говорили депутаты и о том, что отечественный квазигоссектор создает препоны в раскрытии потенциала конкурентного бизнес-сообщества. Так, мажилисмен Юрий Ли недоумевает по поводу финансирования Astana Hub при заработанных структурой только в третьем квартале 117 млн долларов.

– Если один процент от этой суммы идет в бюджет Astana Hub, получается, что это вполне прибыльное предприятие. Вместе с тем в проекте бюджета на этот год для поддержки вашей подведомственной структуры предусмотрено порядка 4,5 миллиарда бюджетных средств. Когда Astana Hub выйдет на полную самоокупаемость без дополнительных бюджетных инвестиций? – спросил депутат.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин с постановкой вопроса согласился и признал, что Astana Hub, деликатно говоря, неплохо зарабатывает.

– Действительно, мы наблюдаем рост доходов участников Astana Hub, и в этом году за 9 месяцев он составил порядка 150 миллиардов тенге. Наша задача – стабилизировать эти доходы, чтобы выйти на самоокупаемость. Но необходимо учитывать, что Astana Hub, как и все предприятия, получая доходы, отчисляет все виды налогов. Цель у нас с 2026 года отказаться от финансирования из республиканского бюджета, и Astana Hub станет полностью окупаемым. До 2026 года мы планируем поэтапно сокращать финансирование из бюджета пропорционально тем суммам, которые в доходах отражаются, – пообещал Багдат Мусин.

Поднимали депутаты и вопросы арендного жилья, эффективности налоговой политики, вопросов здравоохранения. Так, руководитель фракции Народной партии Казахстана Айкын Конуров призвал госорганы рассмотреть вопрос возвращения к государственной бесплатной медицине, поскольку система ОСМС показала свою неэффективность.

– Несмотря на введение ОСМС в 2017 году, государство продолжает финансировать основные расходы на медицину. В бюджете на 2023 год на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи предусмотрено 1,5 триллиона тенге. На уплату взносов государства в ФСМС – еще 400 миллиардов тенге. И даже при таких огромных расходах вне системы ОСМС остаются более 3 миллионов казахстанцев. Следует признать, что система ОСМС провалилась. Поэтому надо сделать работу над ошибками и вернуться полностью к государственной бесплатной медицине, – считает депутат.

В целом, по его мнению, Правительство демонстрирует легковес­ное отношение к прогнозированию инфляции, как формальной процедуре.

– Рост потребительских цен, особенно на продовольствие, становится ключевым показателем, который обесценивает социальную составляющую бюджета, включая затраты на повышение заработных плат и пособий. Фактически ускоренная инфляция приводит к перенаправлению бюджетных выплат от населения к поставщикам товаров и услуг, – отметил Айкын Конуров.

Резюмируя обсуждение, спикер Ерлан Кошанов отметил, что проведена большая работа совместно с Правительством и государственными органами.

– Проект республиканского бюджета позволит в полной мере выполнить все социальные обязательства государства. Он соответствует целям развития страны, учтена также сложная геополитическая ситуация. Особое внимание уделяется исполнению поручений Президента, – заключил Ерлан Кошанов.

Согласно повестке одобрили депутаты и проект закона «Об амнистии», направленный на амнистирование участников январских событий. Как напомнила депутат Гульнара Бижанова, в сентябрьском Послании Президент призвал общество как единую нацию проявить гуманизм и извлечь уроки из январской трагедии и не допустить ее повторения. Она проинформировала, что в январе, феврале депутаты посещали следственные изоляторы, встречались с задержанными, организовывали обратную связь между следствием и родными задержанных, общественниками.

– Надо отметить, что с первых же дней наш Президент призвал проявить милосердие к тем, кто оступился, пошел на поводу у организаторов этих трагических событий. Государство уже смягчило наказание для тех участников, кто не совершал серьезных преступлений. На сегодня 1 060 человек осуждены, из них лишь 106 приговорены к реальному лишению свободы. Пострадавшим в январе возмещается ущерб, оказывается социальная, финансовая и иная помощь. Фонд «Қазақстан халқына» также участвует в этом. Предложенный Президентом страны второй шанс для оступившихся – это прямой посыл обществу сплотиться на осознании высшей ценности – человеческой свободы и ее незаменимости, – сказала Гульнара Бижанова.

Законопроектом определен круг лиц, подпадающих под амнистию. Также проанализированы все дела по этим событиям, с указанием конкретных статей Уголовного кодекса по каждому лицу. Проект предусмат­ривает освобождение от наказания за уголовные проступки и преступления небольшой, средней тяжести. С отбывших наказание за такие преступления снимается судимость. Но при этом не будут амнистированы террористы, экстремисты, рецидивисты, организаторы беспорядков, лица, совершавшие пытки.

– По предварительным оценкам, на данном этапе амнистия коснется около 1,5 тысячи лиц, – отметила Гульнара Бижанова.

Во втором чтении одобрили мажилисмены поправки в Налоговый кодекс, а также заслушали ответы глав министерств – культуры и спорта, а также индустрии и инфраструктурного развития – на депутатские запросы.