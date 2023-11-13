Зайнутдинов пропустит решающие матчи сборной

"К сожалению, Бахтиер Зайнутдинов не сможет сыграть в играх с Сан-Марино и Словенией. В матче "Бешикташа" и "Истанбул Башакшехир" он получил перелом носа и скуловой кости. На восстановление уйдет минимум 2-3 недели.

По графику Зайнутдинов должен был приехать в состав сборной 13 ноября. Однако, он вынужден будет пропустить УТС и две решающие игры" – сообщила федерация.