Зайнутдинов пропустит решающие матчи сборной

Об этом Федерация футбола Казахстана сообщила на своей странице в Instagram, передает Kazpravda.kz
"К сожалению, Бахтиер Зайнутдинов не сможет сыграть в играх с Сан-Марино и Словенией. В матче "Бешикташа" и "Истанбул Башакшехир" он получил перелом носа и скуловой кости. На восстановление уйдет минимум 2-3 недели.
По графику Зайнутдинов должен был приехать в состав сборной 13 ноября. Однако, он вынужден будет пропустить УТС и две решающие игры" – сообщила федерация.
Напомним, вчера на странице турецкого клуба «Бешикташ» было опубликовано фото футболиста с синяком на лице и сломанным носом.
Как сообщали в федерации ранее, вчера Зайнутдинов получил повреждение в игре между «Бешикташем» и «Истанбул Башакшехиром», в связи с чем его участие в двух оставшихся матчах национальной сборной оставалось под вопросом.