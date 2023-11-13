Сыграет ли Зайнутдинов в решающих матчах сборной

После полученной накануне травмы полузащитника сборной Бахтиера Зайнутдинова, Федерация футбола Казахстана сообщила о состоянии его здоровья, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: instagram.com/kff_team

Напомним, вчера на странице турецкого клуба «Бешикташ» было опубликовано фото футболиста с синяком на все лицо и сломанным носом.

Фото: instagram.com/besiktas

Как рассказали в федерации, Зайнутдинов получил повреждение в стамбульском дерби между «Бешикташем» и «Истанбул Башакшехиром», в связи с чем его участие в предстоящих матчах национальной сборной остается под большим вопросом.

«Мы не можем точно сказать, насколько серьезна травма Бахтиера до заключения врачей. В ближайшее время мы сообщим о его состоянии», – резюмировали в ФФК.

Между тем, на видео запечатлен момент, как пытаясь отобрать мяч у соперника, Зайнутдинов получает удар локтем в лицо. После того, как врачи осмотрели Бахтияра, он покинул поле в конце первого тайма.