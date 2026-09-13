Мужчину спасли из горящей квартиры в Караганде

Из здания во время пожара безопасно вывели 40 человек, в том числе 17 детей

Фото: МЧС

Пожар произошел в квартире на шестом этаже десятиэтажного жилого дома в Караганде. Спасатели вывели из здания 40 человек, в том числе 17 детей, передает Kazpravda.kz.

Возгорание произошло в микрорайоне Степной-3 района имени Казыбек би. Прибывшие на место сотрудники ДЧС Карагандинской области приступили к эвакуации жильцов и тушению огня.

«Из горящей квартиры спасен мужчина. Одновременно сотрудники МЧС эвакуировали жильцов дома по лестничному маршу. Всего из здания безопасно вывели 40 человек, среди них 17 детей», — сообщили в МЧС РК.

Спасателям удалось не допустить дальнейшего распространения огня. Пожар ликвидирован.