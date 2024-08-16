Здание Дома армии в Алматы ожидает масштабная реконструкция

Министр обороны РК генерал-полковник Руслан Жаксылыков посетил Алматинский гарнизон, в ходе которого посетил здание Дома армии, где планируется масштабная реконструкция к 80-летию Великой Победы

фото: пресс служба МО РК

Данное сооружение является памятником архитектуры и внесено в реестр памятников республиканского значения, а также является частью Алматинского государственного историко-архитектурного и мемориального заповедника.

В настоящее время в здании располагается филиал Национального военно-патриотического центра ВС РК, музей боевой славы военно-исторического музея РК, филиал республиканского общественного объединения «Детско-юношеское военно-патриотическое движение «Жассарбаз»», ветеранские и общественные организации.

Дом армии играет важную роль в развитии духовно-нравственной и культурно-просветительской деятельности.

При поддержке бизнеса в нем планируется масштабная реконструкция. В ходе рабочей поездки в Алматы министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков провел встречу с предпринимателем – председателем отечественного завода «Казахстан Парамаунт Инжиниринг» Айбеком Барысовым, в ходе которой достигнута договоренность о восстановлении и обновлении исторического объекта.

В военно-историческом музее планируется обновить мраморный комплекс. Здесь должны появиться новые экспозиции и совещательный зал. На прилегающей территории планируется построить музей под открытым небом.

Данная инициатива является важнейшей задачей по формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства гордости за свою Родину, воспитание готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов государства.

В завершении работы в Алматинском гарнизоне генерал-полковник Руслан Жаксылыков дал ряд поручений по повышению уровня военно-патриотического воспитания и качественном выполнении ранее поставленных задач.