Здания медорганизаций Казахстана изношены более чем на 50% – Минздрав

И.о. директора департамента инвестиционной политики Министерства здравоохранения РК Амина Жемакишева озвучила уровень изношенности зданий медицинских учреждений страны, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«По данным информационной системы управления ресурсами, изношенность зданий медицинских организаций составляет 51,7%», - отметила она.

В этой связи по стране планируются строительство и открытие до 2030 года 972 поликлиник, 35 новых больниц на районном, городском и областном уровнях, а также капитальный ремонт порядка 1 033 действующих больниц и поликлиник.

«Построенные объекты позволят повысить доступность, эффективность и качество оказания населению всех регионов высокотехнологичной, квалифицированной, специализированной и неотложной медицинской помощи», - резюмировала спикер.

В настоящее время в республике медицинскую помощь населению оказывают 6 187 государственных объектов здравоохранения, в том числе 492 больницы и 5 695 объектов первичной медико-санитарной помощи, в том числе 2 924 медицинских пункта, 819 фельдшерско-акушерских пунктов, 1 327 врачебных амбулаторий и 625 городских, районных поликлиник и центров ПМСП.