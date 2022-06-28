Здания судов "заминировали" в Акмолинской области

Сразу два сообщения о заложенном взрывном устройстве с разницей в 10 минут поступили в судебные органы Акмолинской области. В результате были оцеплены и проверены два здания – Межрайонного областного суда по уголовным делам и Кокшетауского городского суда, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

«28 июня в полицию поступило сообщение сотрудника УССО, обеспечивающего охрану административного здания Межрайонного областного суда по уголовным делам, находящегося в Кокшетау по адресу: улица Потанина, 47, о том, что в 9:00 часов на электронный адрес секретаря суда поступило письмо о заминировании здания суда», – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области.

Незамедлительно на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, сотрудники батальона патрульной полиции оцепили административное здание и прилегающую территорию. Эвакуировали 40-50 работников суда.

Специалисты-взрывотехники, кинологи исследовали здание суда. По результатам проверки взрывное устройство не обнаружено.

В этот же день около 09:10 в полицию поступило сообщение о взрывном устройстве в здании суда города Кокшетау (улица Сатпаева, 8). Здесь взрывное устройство также не было обнаружено. Из здания городского суда эвакуировали 50-55 человек.

В настоящее время полиция устанавливает авторов сообщений.