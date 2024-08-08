Здесь чтят традиции кочевников

Проект инициирован потомственным беркутчи Кайсаром Сейпишовым, избранным в этом году участником Всемирных игр кочевников от области Улытау. Интерес к восстановлению и сохранению культурного наследия кочевых народов отмечается по всей стране. В регионе ярким примером этого тренда стало создание «Аманкелдінің ордасы».

– На самом деле правильно говорить не «этноаул», а «ордасы», – отмечает глава ОО «Федерация национальных видов спорта области Улытау» Кайсар Сейпишов. – Просто сегодня современное понятие «этноаул» более распространено. Я давно мечтал создать что-то полезное не только для семьи, но и земляков, нашего подрастающего поколения.

Ордасы он назвал в честь свое­го отца – Аманкельды. Здесь же установлены четыре юрты, каж­дая из которых носит имена детей беркутчи. В них можно спрятаться от полуденного зноя и отведать жанааркинского кумыса – главного бренда области Улытау. Регион славится своим традиционным напитком, известным во всех регионах страны, а также сортом арбуза, который выращивается в районе и на бахче этноаула.

В целом же задумка автора состоит в том, чтобы создать уголок, прославляющий «Жеті қазына» – семь сокровищ казахского кочевника, а это умная жена, быстроногий скакун, охотничий беркут, преданный пес, ружье, капкан и казан.

В этноауле созданы все условия для занятий национальными видами спорта, верховой ездой. Как отметил Кайсар Сейпишов, за два года работы здесь уже проходили состязания по кокпару, байге и даже большой фестиваль. На Всемирные игры кочевников отец и сын беркутчи едут не только со своими ловчими птицами, также они готовят авторский керуен, где в основе – юрта кочевника. Собирательный образ должен наглядно рассказать о тех самых сокровищах степи и кочевом образе жизни.

– Как и я, мои сыновья с детства в седле. Один из них едет со мной на Игры кочевников, сейчас обучаю его искусству охоты с ловчей птицей, – рассказал Кайсар Сейпишов. – Молодежь может многому здесь научиться. Как правило, все жанааркинские дети – умелые наездники. Именно для них мы устраиваем соревнования по национальным видам спорта, заодно популяризируем их через состязания.

Всему, что умеет Кайсар Сейпишов, его научил дедушка. Сейчас свои знания он передает детям. Кстати, обращению с ловчей птицей в «Аманкелдінің ордасы» тоже могут научить, однако это искусство не для забавы, оно передается по наследству. Как подчеркнул беркутчи, это должно быть в крови.

– Туристам и гостям региона здесь всегда рады. Для них мы готовим блюда из экологически чистых продуктов. Мясо, овощи, молочная продукция – все жанааркинское. К нам приезжают из Астаны, Западного Казахстана, были гости из-за рубежа – Германии, Китая, – сообщил беркутчи. – Мы в свою очередь готовы предоставить им не только отдых, но и ознакомить с уникальной культурой кочевников.

Здесь же, в «Аманкелдінің ордасы», они с сыном ежедневно тренируются – готовятся к Всемирным играм кочевников.

– Я хорошо стреляю из лука, а вот огнестрельное оружие не жалую, – отметил он. – Традиционно охотничий сезон проводится осенью и зимой, как раз есть возможность потренировать птицу. В «Аманкелдінің ордасы» ее не привожу, так как беркут не игрушка, не для показа, ему нужна тишина, и я берегу ее как зеницу ока.

Помимо лошадей и верблюдов, гости могут посмотреть на павлинов, породистых козочек и других животных. Недавно Кайсар Сейпишов привез в этноаул четверых щенков тазы. Эта порода собак издревле считалась одним из семи сокровищ степи, так как могла прокормить целый аул во время массового падежа скота на зимних пастбищах.

– Как и беркутов, тазы нельзя считать товаром, – подчеркивает он. – Щенков, как правило, дарят от чистого сердца. И тот, кто их получает, всегда знает, как можно отблагодарить заводчика. Пока тазы подрастают, у них отдельные питание и содержание.

В стойле и среди деревьев стреножены несколько скакунов, среди которых есть чемпионы, победители разных соревнований. Среди любимых лошадей Кайсара Сейпишова – арабские и английские чистокровные лошадки, но лучшим для кочевника был и будет верный конь казахской породы. Это сильные, выносливые животные, привычные к суровым условиям.

– На Игры кочевников приедут представители разных стран. Уверен, состязаться будем с сильными соперниками, – сказал, завершая беседу, Кайсар Сейпишов. – Не сомневаюсь, что команда нашей страны сумеет показать все свои таланты и умения.