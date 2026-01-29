В Таразе воспитывают новое поколение защитников Отечества. Эту важную миссию выполняет первая специализированная военная школа-интернат, для учащихся которой служение стране являет­ся осознанным выбором.

Сравнительно недавно в учреждении побывал Президент страны Касым-Жомарт Токаев, который в своем интервью газете «Turkistan» напомнил, что здесь проходят обучение ребята из социально уязвимых семей. Глава государства ознакомился с материально-технической базой школы, условиями обучения и проживания воспитанников, с организацией учебного процесса.

Руководством учреждения были продемонстрированы современные учебные кабинеты, специализированные воен­ные аудитории, спортивные залы и помещения для практичес­ких занятий. Было отмечено, что школа соответствует современным требованиям и соз­дает необ­ходимые условия для качест­венного обучения и воспитания подрастающего поколения.

«Хорошее начинание. Принял решение дать школе имя легендарного воина Бауыржана Момышулы. Поручил открыть такие школы во всех областных центрах. Уверен, в этих учебных заведениях мы подготовим будущую армейскую элиту, генералов, которыми будет гордиться вся страна», – сказал Глава государства в интервью, подчеркнув, что повышение престижа воинской службы и укрепление обороноспособности страны – государственный приоритет.

В этом контексте специализированные военные учебные заведения становятся не просто школами, а важными центрами подготовки кадрового потенциала страны, где воспитываются граждане, готовые встать на защиту национальных интересов и ценностей.

– Вопрос безопасности и обороноспособности страны начинается не на государственных рубежах, а за школьной партой. Именно здесь формируется характер, закладываются дисциплина, ответственность и чувство долга перед Родиной, – подчеркнул директор таразского военного образовательного учреждения Алишер Азимбай.

На фоне современных вызовов и стремительно меняющегося мира такие учебные заведения приобретают особую значимость. Ведь в военной школе готовят не только будущих офицеров, но и граждан, способных принимать решения, отвечать за свои поступки и работать на благо государства.

После посещения школы Главой государства у ее воспитанников осталась масса впечатлений и эмоций. Все они хотят стать в будущем достойными военнослужащими, переняв эстафету от своих предшественников. А присвоение школе имени легендарного полководца Великой Отечественной войны Бауыржана Момышулы накладывает еще больший груз ответственности.

– Создание и развитие подобных учебных организаций соответствует государственной политике, направленной на модернизацию системы образования и укрепление обороноспособности страны. Военная школа Тараза уже сегодня демонстрирует высокие результаты в обучении и воспитании, формируя у учащихся устойчивые жизненные ценности и уважение к воинской службе, – говорит руководитель школы.

Процесс обучения здесь гармонично сочетает общеобразовательные дисциплины и специализированную программу. Помимо стандартных школьных предметов учащиеся осваивают основы военной подготовки, посещают тактические занятия. К примеру, как и в других военных учебных заведениях, здесь изучают виды боевой техники и стрелкового оружия, их тактико-технические характеристики и возможности применения. На макетах и картах решают тактические задачи, ребят учат строевым приемам, действиям воинских формирований в атаке и обороне… Особое внимание уделяется развитию выносливости, дисциплины, командного духа и ответственности.

По словам директора школы, приоритетами являются не только знание военного дела, но и всестороннее развитие воспитанников. В учреждении активно внедряются элементы STEM-образования, направленные на развитие логического мышления, инженерных навыков и интереса к современным технологиям, что расширяет возможности выпускников в будущем. В школе также большое внимание уделяют компьютерной грамотности. На уроках физкультуры делается акцент на изучении приемов единоборств.

– Наша главная задача – воспитать не просто будущих военнослужащих, а всесторонне развитых, образованных и ответственных граждан. Дисциплина и патриотизм должны идти рука об руку со знаниями, критическим мышлением, умением работать в команде. Необходимо развивать лидерские качества, поскольку наши воспитанники – это будущие командиры. Важно, чтобы ребята научились самостоятельно принимать решения, брать на себя ответственность, отвечать за свои действия, – подчеркнул Алишер Азимбай.

Эффективность выбранной модели обучения подтверждается результатами воспитанников школы. Они регулярно участвуют в международных и республиканских интеллектуальных, творческих и специализированных конкурсах, предметных олимпиадах и спортивных соревнованиях, где занимают призовые места. Эти достижения свидетельствуют как о высоком уровне подготовки ребят, так и о профессионализме педагогического коллектива.

– Воспитательная работа ведется системно и последовательно. В нее вовлечены не только педагоги, но и родители, представители общественных и ветеранских организаций. Такой формат взаимодействия способствует формированию у учащихся гражданской ответственности, уважения к истории страны и готовности служить Родине и народу Казахстана, – отметил Алишер Азимбай.

Сегодня первая военная школа Тараза уверенно смотрит в будущее и задумывается о дальнейшем развитии.

– Мы не останавливаемся на достигнутом, – отмечает Алишер Азимбай. – В ближайших планах – развитие инфраструктуры, расширение образовательных программ, внедрение цифровых решений и укрепление сотрудничества с отечественными и зарубежными партнерами в сфере военного образования. Эти шаги позволят повысить качество подготовки учащихся и соответствовать требованиям времени.