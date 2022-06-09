Здесь грязь сочится из крана

Жители сел Алматинской области продолжают жаловаться на проблемы с водоснабжением.

Некачественно проложенные водопроводные сети часто становятся причиной острого недовольства сельчан работой местных коммунальных служб. Так, жители села Жанатурмыс, граничащего с Алматы, уже седьмой год подряд подвергают резкой критике деятельность ГКП «Таусамалы қызмет». Достается и акиматам поселка и Карасайского района.

Как мы уже сообщали, в результате многолетней переписки с госорганами местные активисты добились строительства нового водозабора, но столкнулись с другой бедой. Осенью 2020 года сразу после ввода коммунального объекта в эксплуатацию начались порывы трубы, не прекращающиеся (!) до сих пор. При этом люди неделями вынуждены сидеть без воды и обращаться во все инстанции с одной-единственной просьбой – обеспечить, наконец, поселок качественной питьевой водой.

«Каждый год мы слышим одни и те же «сказки», обещания чиновников решить вопрос, однако ничего не меняется! – возмущаются сельчане. – У нас либо воду отключат, либо трубу прорвет. Зачастую из кранов течет грязная жидкость, непригодная для питья. И все это происходит практически в черте Алматы. Что тогда говорить об отдаленных селах?»

К слову, ситуация в других уголках Жетысу мало чем отличается от Жанатурмыса. Мы уже писали, что в ряде сел Кербулакского, Талгарского, Енбекшиказахского и других районов были проложены водопроводные сети. Однако из-за дефектов, перепадов давления, некачественной сварки швов то и дело на трубах происходят порывы. К примеру, водопровод, построенный в ауле Нура больше года назад, вышел из строя, не проработав и месяца. Местным жителям приходится брать воду из старых водоразборных колонок. Аналогичная картина в селе Бескайнар, где также в прошлом году проложили водозабор. Между тем из-за отсутствия на нем участка фильтрации и очистки из крана в квартирах сельчан сочится грязная вода.

В конце мая шум подняли жители села Еркин, по словам которых раньше в домах текла чистая артезианская вода, а теперь с подключением новой водонапорной башни качество живительной влаги заметно ухудшилось.

Вопросы обеспечения населения питьевой водой в рамках госпрограммы «Нұрлы жер» обсудили недавно на совещании депутаты маслихата Алматинской области и представители местных властей.

Как доложил заместитель начальника областного управления энергетики и ЖКХ Айбек Нуржанов, в прошлом году в регионе построено и реконструировано свыше 250 км водопроводных сетей на сумму 11,7 млрд тенге. Вместе с тем изношенность сис­тем водоснабжения составляет 43,4%. В нынешнем году планируется проложить еще 220 км водопроводных сетей, на эти цели выделено 9,5 млрд тенге.

По информации докладчика, централизованным водоснабжением в области обеспечено 679 населенных пунктов, или 91,5%. В 54 селах нет центрального водопровода, жители еще девяти аулов пользуются привозной водой. Таковы данные официальной статистики.

В свою очередь председатель постоянной комиссии маслихата Алматинской области по вопросам жилищно-коммунального хо­зяйства и строительства Багдаулет Устенов отметил, что жалобы на сбои в системе водоснабжения поступают от жителей сел Жанатурмыс, Кыргауылды, Бесагаш, Тургень, Кырыккудук, города Текели и ряда других населенных пунктов. Есть нарекания на низкое качество строительных работ и стройматериалов при возведении водонапорных станций и прокладке трубопроводов.

Согласно предписаниям областного управления ГАСК, на некоторых недобросовестных подрядчиков наложены штрафы. К дисциплинарной ответственности привлечены сотрудники районных отделов ЖКХ. А глава одной из подрядных компаний-нарушителей по приговору суда получил восемь лет лишения свободы.