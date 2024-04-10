Зеленым станет дно морское

Статьи
3
Алибек Байшуленов

При поддержке спонсоров и инвесторов на высохшем дне Арала высадят свыше 4 млн саженцев саксаула

фото пресс-службы акимата области

Аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев вместе с представителями Министерства экологии и природных ресурсов, а также нефтегазовых компаний респуб­лики посетили Аральский и Казалинский районы.

Сначала делегация с воздуха на вертолете ознакомилась с результатами проделанной в предыдущие годы работы по облесению высохшей акватории Аральского моря. Затем, после приземления, приняла участие в экологической акции по посадке саженцев саксаула.

Озеленение обнажившегося дна Арала на площади свыше миллиона гектаров поэтапно осуществляется по поручению Главы государства. В частности, за счет рес­публиканского и областного бюджетов проведены фитомелиоративные работы в 2021 году на 101 тыс. га, в 2022-м – на 250 тыс., в 2023-м – на более чем 193 тыс. га.

В текущем и следующем годах планируется озеленить песчаную территорию на площади свыше 556 тыс. га.

Нынешней весной на участке дна ­площадью 51 тыс. гектаров уже высажено более 15 млн саженцев черного саксаула. Это пустынное растение – ­эндемик Арала, обладающее мощной корневой системой. Один его куст способен удерживать до четырех тонн песка, чем замедляется процесс опустынивания, сохраняется животный и растительный мир Приаралья.

Как отметил глава региона Нурлыбек Налибаев, для укрепления материально-технической базы местных учреждений лесного хозяйства из областного бюджета выделено около 1,8 млрд тенге. Еще свыше 58 млн тенге ассигновано на исследования и проектные работы.

В регионе для улучшения экологической обстановки Арала ведется постоянная работа по привлечению к озеленению высохшего дна моря неравнодушных местных предпринимателей и инвесторов. На днях финансовую поддержку оказали ряд меценатов и представителей нефтегазовых компаний, чьи производства расположены на территории области.

Так, в рамках социальной ответственности бизнеса благотворителями приняты обязательства по высадке на площади 15 тыс. га четырех с половиной миллионов саженцев саксаула.

Кроме того, на следующей неделе в район экологического бедствия при­будут послы 20 государств, аккредитованных в республике. Они выразили желание ознакомиться с экологическими ­проблемами Приаралья и рассмотреть вопросы привлечения инвестиций для их решения. Отметим, что в 2024 году Казахстан председательствует в Меж­дународном фонде спасения Арала.

После участия в экологической акции по посадке саженцев делегация ознакомилась с ходом строительства постоянного лесосеменного парка в Казалинском районе. Питомник площадью 33 га возводится по заказу Комитета лесного хозяйства и животного мира. Стоимость проекта – 518,6 млн тенге, генподрядчик – ТОО «Енбек».

Объект по заготовке саженцев для посадки на дне Арала планируется открыть в июле. В нынешнем году для осеннего периода посева на площади около 50 тыс. га в имеющихся девяти лесопитомниках области уже подготовлено 180 тонн семян саксаула.

В рамках поездки в регион первый вице-министр экологии и природных ресурсов Нуркен Шарбиев встретился с коллегами и ознакомился с их мнениями и предложениями. В ходе беседы были обсуждены актуальные проблемы отрасли, озвучены вопросы, касающиеся, в частности, повышения заработной платы работников лесного хозяйства, улучшения материально-технической базы учреждений, приобретения устройств раннего обнаружения пожаров.

#инвестиции #Арал #спонсоры #саксаул #экологическая акция

Популярное

Все
В центре Европы звучат казахские песни
Для маленьких танцовщиц весна этого года стала стартом в большой балет
Как потушить «биологический пожар»?
Как государство поддерживает молодых ученых
Подросткам из категории социально уязвимых давали в школьных столовых мизерные порции
Фильтруйте продающих фильтры
Газ для Костаная придет из Актобе
Акция «Подари книгу библиотеке» длится круглый год
ЛПХ необходим официальный статус
Остановить беду любой ценой
Взятки брал в рабочем кабинете
Прометей казахстанской науки
Ставок больше нет
«Мы – дети, рожденные в военные годы»
Системные коррупционные риски выявлены в сфере спорта
Решения в образовании должны основываться на исследованиях и эмперических данных
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
Президент: Мы должны сплотиться и общими силами справиться со стихией
Для меня важно твое счастье: заметки Нукеновой озвучила гособвинитель
Ученики уже на пенсии, а тренер по-прежнему на посту
В Алматы завершились съемки киноленты «Манекен»
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Атлас из 130 уникальных географических карт представили в Астане
Слова поддержки передал Токаев пострадавшим от паводка жителям Атырауской области
Премьер-министр постоянно информирует президента о паводковой ситуации в стране
Команда алматинских медиков спасла жизнь роженицы и ее малышки
Более тысячи заявлений поступило в комиссии по оценке ущерба в Актюбинской области
Завершился рабочий визит президента Казахстана в Узбекистан
Касым-Жомарт Токаев посетил исторические достопримечательности Хивы
Заседание Молодежного совета СВМДА состоится в Казахстане
Токаев и Мирзиёев отметили важность создания экспортоориентированных предприятий в приграничных областях
Казахстан и Узбекистан реализуют проекты с объемом инвестиций свыше $2,5 млрд
Спикер Сената встретился с Папой Римским и принял участие в межрелигиозной конференции
Костанайскую породу спасет алматинский конезавод
Совместное предприятие создадут железнодорожные администрации Казахстана и Узбекистана
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Майами
Полицейские поздравили детей из приюта с праздником Наурыз в Костанае
Максим Споткай: Президент сформулировал базовые ценности современного казахстанского общества
В нашем ауле праздник ждали с нетерпением
Переломный момент для страны: мнение политолога об историческом значении Национального курултая
В Москве неизвестные открыли стрельбу из автоматов в торговом центре
Творил несмотря на запреты
Французский президент поздравил молодую пару из Казахстана с помолвкой

Читайте также

Решения в образовании должны основываться на исследованиях …
Прометей казахстанской науки
Остановить беду любой ценой
Акция «Подари книгу библиотеке» длится круглый год

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]