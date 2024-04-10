Зеленым станет дно морское Статьи 10 апреля 2024 г. 4:20 3 Алибек Байшуленов При поддержке спонсоров и инвесторов на высохшем дне Арала высадят свыше 4 млн саженцев саксаула фото пресс-службы акимата области Аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев вместе с представителями Министерства экологии и природных ресурсов, а также нефтегазовых компаний республики посетили Аральский и Казалинский районы. Сначала делегация с воздуха на вертолете ознакомилась с результатами проделанной в предыдущие годы работы по облесению высохшей акватории Аральского моря. Затем, после приземления, приняла участие в экологической акции по посадке саженцев саксаула. Озеленение обнажившегося дна Арала на площади свыше миллиона гектаров поэтапно осуществляется по поручению Главы государства. В частности, за счет республиканского и областного бюджетов проведены фитомелиоративные работы в 2021 году на 101 тыс. га, в 2022-м – на 250 тыс., в 2023-м – на более чем 193 тыс. га. В текущем и следующем годах планируется озеленить песчаную территорию на площади свыше 556 тыс. га. Нынешней весной на участке дна площадью 51 тыс. гектаров уже высажено более 15 млн саженцев черного саксаула. Это пустынное растение – эндемик Арала, обладающее мощной корневой системой. Один его куст способен удерживать до четырех тонн песка, чем замедляется процесс опустынивания, сохраняется животный и растительный мир Приаралья. Как отметил глава региона Нурлыбек Налибаев, для укрепления материально-технической базы местных учреждений лесного хозяйства из областного бюджета выделено около 1,8 млрд тенге. Еще свыше 58 млн тенге ассигновано на исследования и проектные работы. В регионе для улучшения экологической обстановки Арала ведется постоянная работа по привлечению к озеленению высохшего дна моря неравнодушных местных предпринимателей и инвесторов. На днях финансовую поддержку оказали ряд меценатов и представителей нефтегазовых компаний, чьи производства расположены на территории области. Так, в рамках социальной ответственности бизнеса благотворителями приняты обязательства по высадке на площади 15 тыс. га четырех с половиной миллионов саженцев саксаула. Кроме того, на следующей неделе в район экологического бедствия прибудут послы 20 государств, аккредитованных в республике. Они выразили желание ознакомиться с экологическими проблемами Приаралья и рассмотреть вопросы привлечения инвестиций для их решения. Отметим, что в 2024 году Казахстан председательствует в Международном фонде спасения Арала. После участия в экологической акции по посадке саженцев делегация ознакомилась с ходом строительства постоянного лесосеменного парка в Казалинском районе. Питомник площадью 33 га возводится по заказу Комитета лесного хозяйства и животного мира. Стоимость проекта – 518,6 млн тенге, генподрядчик – ТОО «Енбек». Объект по заготовке саженцев для посадки на дне Арала планируется открыть в июле. В нынешнем году для осеннего периода посева на площади около 50 тыс. га в имеющихся девяти лесопитомниках области уже подготовлено 180 тонн семян саксаула. В рамках поездки в регион первый вице-министр экологии и природных ресурсов Нуркен Шарбиев встретился с коллегами и ознакомился с их мнениями и предложениями. В ходе беседы были обсуждены актуальные проблемы отрасли, озвучены вопросы, касающиеся, в частности, повышения заработной платы работников лесного хозяйства, улучшения материально-технической базы учреждений, приобретения устройств раннего обнаружения пожаров. #инвестиции #Арал #спонсоры #саксаул #экологическая акция