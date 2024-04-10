Зеленым станет дно морское

Аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев вместе с представителями Министерства экологии и природных ресурсов, а также нефтегазовых компаний респуб­лики посетили Аральский и Казалинский районы.

Сначала делегация с воздуха на вертолете ознакомилась с результатами проделанной в предыдущие годы работы по облесению высохшей акватории Аральского моря. Затем, после приземления, приняла участие в экологической акции по посадке саженцев саксаула.

Озеленение обнажившегося дна Арала на площади свыше миллиона гектаров поэтапно осуществляется по поручению Главы государства. В частности, за счет рес­публиканского и областного бюджетов проведены фитомелиоративные работы в 2021 году на 101 тыс. га, в 2022-м – на 250 тыс., в 2023-м – на более чем 193 тыс. га.

В текущем и следующем годах планируется озеленить песчаную территорию на площади свыше 556 тыс. га.

Нынешней весной на участке дна ­площадью 51 тыс. гектаров уже высажено более 15 млн саженцев черного саксаула. Это пустынное растение – ­эндемик Арала, обладающее мощной корневой системой. Один его куст способен удерживать до четырех тонн песка, чем замедляется процесс опустынивания, сохраняется животный и растительный мир Приаралья.

Как отметил глава региона Нурлыбек Налибаев, для укрепления материально-технической базы местных учреждений лесного хозяйства из областного бюджета выделено около 1,8 млрд тенге. Еще свыше 58 млн тенге ассигновано на исследования и проектные работы.

В регионе для улучшения экологической обстановки Арала ведется постоянная работа по привлечению к озеленению высохшего дна моря неравнодушных местных предпринимателей и инвесторов. На днях финансовую поддержку оказали ряд меценатов и представителей нефтегазовых компаний, чьи производства расположены на территории области.

Так, в рамках социальной ответственности бизнеса благотворителями приняты обязательства по высадке на площади 15 тыс. га четырех с половиной миллионов саженцев саксаула.

Кроме того, на следующей неделе в район экологического бедствия при­будут послы 20 государств, аккредитованных в республике. Они выразили желание ознакомиться с экологическими ­проблемами Приаралья и рассмотреть вопросы привлечения инвестиций для их решения. Отметим, что в 2024 году Казахстан председательствует в Меж­дународном фонде спасения Арала.

После участия в экологической акции по посадке саженцев делегация ознакомилась с ходом строительства постоянного лесосеменного парка в Казалинском районе. Питомник площадью 33 га возводится по заказу Комитета лесного хозяйства и животного мира. Стоимость проекта – 518,6 млн тенге, генподрядчик – ТОО «Енбек».

Объект по заготовке саженцев для посадки на дне Арала планируется открыть в июле. В нынешнем году для осеннего периода посева на площади около 50 тыс. га в имеющихся девяти лесопитомниках области уже подготовлено 180 тонн семян саксаула.

В рамках поездки в регион первый вице-министр экологии и природных ресурсов Нуркен Шарбиев встретился с коллегами и ознакомился с их мнениями и предложениями. В ходе беседы были обсуждены актуальные проблемы отрасли, озвучены вопросы, касающиеся, в частности, повышения заработной платы работников лесного хозяйства, улучшения материально-технической базы учреждений, приобретения устройств раннего обнаружения пожаров.