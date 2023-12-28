Зеленый уголок на месте мини-рынка стал лучшим подарком шымкентцам к Новому году
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Любовь Доброта
Сноса мини-рынка, коммерческих зданий и восстановления сквера, ранее существовавшего на пересечении улиц Туркестанской – Байтурсынова, жители близлежащих домов добивались давно. И доказали, что упорство в достижении цели дает отличный результат. Хотя за землю и строения их владельцам выплатили несколько сот бюджетных миллионов, сквер стал украшением города. На его закладку не пришлось тратить народные деньги. В городе нашлись состоятельные люди, сделавшие пожертвования на обустройство зеленого уголка.