Зеленый уголок на месте мини-рынка стал лучшим подарком шымкентцам к Новому году

Общество
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Любовь Доброта

Сноса мини-рынка, коммерческих зданий и восстановления сквера, ранее существовавшего на пересечении улиц Туркестанской – Байтурсынова, жители близлежащих домов добивались давно. И доказали, что упорство в достижении цели дает отличный результат. Хотя за землю и строения их владельцам выплатили несколько сот бюджетных миллионов, сквер стал украшением города. На его закладку не пришлось тратить народные деньги. В городе нашлись состоятельные люди, сделавшие пожертвования на обустройство зеленого уголка.

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Ирина Голубева – одна из тех, кто почти два десятилетия добивался возвращения сквера около магазина «Спутник». Ее соседи тоже остались очень довольны проделанной работой, считая, что это пример реализации концепции Президента страны «Слышащее государство».

– Своевременное исполнение требований и обращений жителей должно быть одним из главных направлений работы акимата, – считает Ирина Голубева. – Смена власти в Шымкенте на этот раз оказалась очень эффективной. Надеюсь, что в акимате будут и дальше учитывать пожелания граждан, прислушиваться к голосу живущих в городе людей.

За считаные месяцы проделан огромный объем работы. Строители уложили 2 тыс. кв. м мраморной плитки, установили качели, игровые площадки и малые архитектурные формы. В сквере высажено около 100 деревьев – акации, платаны, дубы, каштаны, сосны. Причем высажены достаточно взрослые деревья, под 4–5 м высотой. По весне они обеспечат тень и микроклимат. Украшением станут также около 200 кустов роз.

#Шымкент #акимат #сквер #Новый год #мини-рынок

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