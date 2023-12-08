Земельные участки на 253 млн тенге вернули государству в ЗКО
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По актам прокуратуры Западно-Казахстанской области государству возращены земельные участки на 253 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства
332 га земли стоимостью 253 млн тенге возвращены в собственность государства в районе Бәйтерек ЗКО.
Так, в госфонде теперь 216 га пастбища для ведения крестьянского хозяйства.
«Участок был предоставлен с нарушением земельного законодательства и, более того, по целевому назначению не использовался.
Решением специализированного межрайонного экономического суда Западно-Казахстанской области исковое заявление райпрокуратуры удовлетворено, договор аренды от 2017 года признан недействительным. Судебный акт вступил в силу», – привели пример в надзорном ведомстве.