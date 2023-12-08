Земельные участки на 253 млн тенге вернули государству в ЗКО

332 га земли стоимостью 253 млн тенге возвращены в собственность государства в районе Бәйтерек ЗКО.

Так, в госфонде теперь 216 га пастбища для ведения крестьянского хозяйства.

«Участок был предоставлен с нарушением земельного законодательства и, более того, по целевому назначению не использовался.

Решением специализированного межрайонного экономического суда Западно-Казахстанской области исковое заявление райпрокуратуры удовлетворено, договор аренды от 2017 года признан недействительным. Судебный акт вступил в силу», – привели пример в надзорном ведомстве.