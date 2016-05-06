Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Кыргызстане
В ночь на 6 мая в 232 км от Алматы произошло землетрясение магнитудой 5,1. передает Kazpravda.kz со ссылкой на ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция Комитета науки МОН РК.
"Сетью сейсмических станций 6 мая в 01.54 алматинского времени (5 мая в 19.54 по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения располагался в 232 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения 10.8. Магнитуда MPV 5.1", – указывается в сообщении дежурного оператора.
Очаг землетрясения находился на глубине 10 км.
Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) на территории нашей республики нет.