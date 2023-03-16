Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Индонезии

В провинции Восточная Ява в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,2, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости .

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Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в провинции Восточная Ява в Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение произошло в 5.22 по времени UTC (11.22 по времени Астаны) в 266 километрах к югу от города Джембер с населением 298 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 30 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.