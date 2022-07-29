Землетрясение почувствовали жители Усть-Каменогорска

Землетрясение ощутили жители города Усть-Каменогорска, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

Сетью сейсмических станций Сейсмологической опытно-методической экспедиции Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана 29 июля в 19:01 зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр расположен в 1 376 км на северо-восток от Алматы на границе Монголии и России.

В Усть-Каменогорске ощущались толчки интенсивностью около 2 баллов. Землетрясения в 1-2 балла практически не ощущается населением. Такие землетрясения происходят часто, пояснили в ДЧС.

Восточный Казахстан является сейсмоопасным регионом. Жителям рекомендуется при первых толчках ощутимого землетрясения занять безопасные места в жилье, переждать толчки. Если эпицентр землетрясения находится далеко, то можно оставаться в зданиях. При возникновении чрезвычайных ситуаций нужно звонить на 112.