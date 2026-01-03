Землетрясение в Мексике: погибли не менее двух человек

В Мексике в результате землетрясения магнитудой 6,5 погибли как минимум два человека. Президент страны Клаудия Шейнбаум прервала свою пресс-конференцию в столице страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: David Juarez/ZUMA/picture alliance

В Мексике в пятницу, 2 января, произошло землетрясение магнитудой 6,5, его эпицентр находился в районе поселка Сан-Маркос в штате Герреро. Подземные толчки ощущались в центре и на юге страны. В результате погибли не менее двух человек.

Один из погибших – 60-тилетний мужчина. Он почувствовал себя плохо и упал во время эвакуации из своей квартиры. 50-летняя женщина, проживавшая недалеко от эпицентра землетрясения, погибла под обломками собственного дома. Кроме того, было повреждено здание больницы в столице штата Герреро - Чильпансинго. Часть пациентов оттуда эвакуировали.

Землетрясение также затронуло столицу страны Мехико, находившуюся в 400 км от эпицентра. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум была вынуждена прервать свою пресс-конференцию и эвакуироваться из президентского дворца. Однако вскоре пресс-конференция возобновилась.

Мексика расположена на так называемом Тихоокеанском огненном кольце. Здесь сходятся несколько тектонических плит, поэтому часто извергаются вулканы и происходят землетрясения. Город Мехико был построен на рыхлом грунте на месте высохшего озера, поэтому он особенно уязвим для землетрясений.

Самое разрушительное землетрясение в истории Мексики - магнитудой 8,1 - произошло 19 сентября 1985 года. Тогда погибли около 10 тысяч человек. Ровно через 32 года, 19 сентября 2017-го, в стране вновь произошли сильные подземные толчки. При этом число жертв превысило 300 человек.

