Землю на 2,4 млрд тенге незаконно предоставили частнику в Павлодарской области
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Прокуроры Павлодарского района вернули участок в собственность государства, сообщает Kazpravda.kz
В ходе проверки отдела земельных отношений они выяснили, что гражданину незаконно предоставили земельный участок, предназначенный для нужд населения.
«По акту надзора землю вернули в судебном порядке. Участок для выпаса скота расположен в Шакатском сельском округе площадью 1,8 тыс. га, кадастровая стоимость которого составляет порядка 2,4 млрд тенге», — пояснили в надзорном органе.
В прокуратуре добавили, что благодаря принятым мерам удалось восстановить земельные права 1 500 сельчан.