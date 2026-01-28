Земли выдавали по фиктивным решениям акиматов в Алматинской области

Закон и Порядок
67
Дана Аменова
специальный корреспондент

После вмешательства прокуратуры в госсобственность вернули участки в Карасайском и Илийском районах

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура Алматинской области выявила нарушения законности, связанные с использованием фиктивных решений местных исполнительных органов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на надзорный орган региона

Так, в Карасайском районе установлены факты незаконного изменения целевого назначения земель сельскохозяйственного назначения общей площадью пять гектаров на основании фиктивных решений акимата.  В дальнейшем указанные земли были разделены на 83 отдельных земельных участка.

По иску прокуратуры, решением Карасайского районного суда фиктивные решения местного исполнительного органа были признаны незаконными и отменены.

Аналогичный факт зафиксировали в Илийском районе, где решение акима о предоставлении земельного участка под индивидуальное жилищное строительство оказалось фиктивным.

Мерами прокурорского надзора, по решению суда земельный участок возвращен в государственную собственность.

«По указанным фактам возбуждено уголовное дело по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 385 УК РК (изготовление и использование поддельных документов). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные для объективного установления всех обстоятельств дела», – проинформировали в надзорном органе.

Напомним, в прокуратуре Енбекшиказахского района Алматинской области ранее выявили 38 фактов использования сельскохозяйственных земель не по целевому назначению. 

 

#прокуратура #Алматинская область #акиматы #земли #решения

