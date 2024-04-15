В ЗКО готовятся к большой воде: вдоль русел рек уложено 700 тысяч мешкотар

Паводки
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В Западно-Казахстанской области принимаются меры по недопущению масштабных подтоплений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Группировка сил, сконцентрированных в регионе для проведения противопаводковых работ, превысила 6,3 тысяч человек.

По поручению правительства мобилизованы все силы и средства для того, чтобы отвести большую воду от населенных пунктов и минимизировать ущерб от паводка. 

В области задействовано свыше 1 тысячи сотрудников МЧС, более 700 военнослужащих Нацгвардии, 600 – Минобороны. К работам привлечены участники волонтерских организаций. 1,5 тысячи единиц техники задействовано, из которых 790 единиц прибыли в ЗКО из других регионов страны. 

Ключевая задача – защитить жителей населенных пунктов и их дома от подтоплений. Вдоль русел рек Жайык, Чаган, Деркул ведутся берегоукрепительные работы. Так, проведена укладка порядка 700 тысяч мешкотар и 3 710 тысячи тонн инертного материала. Земляные валы будут увеличены до 4-5 метров. 

В Уральске в настоящее время открыты оперативно-эвакуационные пункты, в регионе работает «Горячая линия» – на нее поступило уже 512 звонков.

#ЗКО #паводки #Правительство

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