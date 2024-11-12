Землю сельчанам все же отдали

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Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

Сотрудники регионального департамента Агентства по делам госслужбы добились от госорганов выделения гражданам земли для ведения хозяйства.

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Как сообщили в департаменте, в ходе мониторинга информационной системы «Е-лицензирование» были выявлены случаи необоснованного отказа в предос­тавлении госуслуг. В частности, в районных отделах земельных отношений жителям отказали в рассмотрении и утверждении землеустроительных проектов под участки для выпаса скота.

Наличие данных проектов – обязательное условие, чтобы получить решение акима. Однако в этом году в Земельном кодексе вступила в силу поправка, в соответствии с которой под выпас нельзя выдавать участки на праве временного безвозмездного землепользования. И в районных отделах на этом основании стали «заворачивать» документы, в разработку которых люди вложили силы, деньги и время.

«Согласно статье 43 Земельного кодекса, срок действия положительного заключения земельной комиссии составляет один год, – пояснили в департаменте. – Эти сроки не истекли. Кроме того, новые законы не могут ухудшать положение граждан или возлагать на них новые обязанности. Мы направили рекомендации, чтобы граждане могли получить госуслугу, и на сегодня шести восточноказахстанцам уже выделили участки».

Земельная проблема в целом является острой для региона. В областной палате предпринимателей привели пример: в селе Свинчатка района Улкен Нарын главе крестьянского хозяйства отказывают в участке, так как у населенного пункта нет схемы застройки. И это не единичный случай.

По данным областного надзорного органа, без актуальной градостроительной документации на сегодня существует больше 170 восточноказахстанских сел и поселков. Для местной власти это железобетонный повод отказывать людям в земле. Цена воп­роса – 2,8 млрд тенге. Несмотря на то что еще в 2023 году была принята «Дорожная карта по разработке планов и схем населенных пунктов», она забуксовала – на реализацию не хватает средств. При этом страдающей стороной остаются предприниматели.

«Принято решение вместе с бизнес-сообществом определить приоритетные населенные пункты с наиболее активными предприятиями, – пояснили в надзорном органе. – Там в первую очередь будет разработана градостроительная документация».

К слову, в текущем году в Восточном Казахстане запланировано вернуть в госсобственность 160 тыс. га земель, которые прос­таивают или используются не по назначению.

#земля #животноводство #пастбища #выпас

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