Среди земляков Акбейсен Кайырбеков известен не только трудовыми достижениями и государственными наградами. Его знают как человека, который бескорыстно – из любви к изящному – озеленяет и украшает родной поселок в Жездинском районе, а также территорию возле шахты, где работает. Изготовленные им небольшие анималистические скульптуры из бетона можно увидеть на пути от Сатпаева до поселка Жезды и возле рудника.

Казахи говорят: «Добрая слава отца сорок лет служит сыну», вот и Акбейсен Токенович мечтает оставить след на земле, а в наследство детям передать не только доброе имя, но и лес, собственноручно высаженный им в родном краю.

Полным кавалером ордена «Кенші даңқы» («Шахтерская слава») I, II, III степени Акбейсен Кайырбеков стал в 39 лет. Сегодня он возглавляет участок № 9 торкрет-бетонных креплений рудника Жомарт, на котором трудится со дня запуска.

А начинался его трудовой путь горняка в 1993 году, когда после армии он устроился на работу помощником бурильщика в Жездинскую шахту по добыче марганцевой руды.

– В 1995 году шахту закрыли и законсервировали, ее коллектив остался без работы, – рассказал ветеран. – Помог бывший тогда депутатом маслихата наш земляк Раимбек Аяшев. Меня и других моих товарищей трудоустроили на рудники Сатпаева, выделили автобус. Пять лет я ездил на работу за 40 километров от дома – на шахту № 72 Шахтопроходческого треста, где работал проходчиком. Трудовую книжку можно уже в музее показывать, – пошутил Акбейсен Токенович.

А вот его подземный стаж – более 30 лет – уже не шутка. За эти годы он сумел освоить почти все сопутствующие профессии – от электрика и сварщика до бурильщика и взрывника, кстати, шестого разряда. Работал бригадиром скоростной проходки, заместителем начальника участка, заместителем директора по производству.

– Я по жизни командир, – говорит горняк. – И дома, и в школе, где старшим был, по месту срочной службы в Архангельске (Россия). Под землей тоже большую часть стажа возглавляю бригады, участки. С другой стороны, люблю­ все делать своими руками, как-то даже рекорд поставил – 340 метров прошел одним забоем. В этом году мне исполнится 53 года, и до сих пор помню завет отца: если выбрал профессию, как бы ни было трудно, не бросай.

Кстати, его любовь к искусству и трудовой путь, по сути, были предопределены с детства.

– Нас семеро детей в семье, я родился третьим и был первым сыном у родителей, – вспоминает Акбейсен Кайырбеков. – Отец баловал. Как-то повез за мороженым в Жезказган, так как в поселке Жезды его не продавали. А на обратном пути мне попалась на глаза скульптура сайгака, располагавшаяся на выезде из города. И такое впечатление она на меня произвела – можно сказать, влюбился. Тогда подумал: вырасту, буду сам такую красоту ваять. Так же и с профессией. В поселке установлена в качестве памятника каретка бурильщика. Отцу сказал, что буду на ней работать.

Отец надеялся, что сын пойдет по его стопам – станет полицейским. Но подвернулся случай, и будущий полный кавалер ордена «Кенші даңқы» спустился в шахту на экскурсию. Уже под землей понял – это его! Хотелось острых ощущений, адреналина, признается Акбейсен Токенович, а трудности только закаляют характер.

– До 50 лет жил для себя – растил и учил детей, дом построил, зарабатывал для семьи, – отметил ветеран горной добычи. – Но еще в юности слово себе дал, что после 50 лет буду работать на благо людей. Пока трудился в шахте, все думал, когда же смогу исполнить детскую мечту и начну делать скульптуры, сажать деревья? И так получилось, что директор рудника выступил с инициативой по благоустройству территории вокруг рудника Жомарт. Первая моя анималистическая скульптура – волк – была установлена на въезде у шахты.

– Помнится, счастье меня переполняло, – признается Акбей­сен Кайырбеков. – Когда исполняется заветное желание – это ведь прекрасно!

Потом уже были созданы скульптуры беркута, горного архара, которые встречают едущих по дороге из Сатпаева в поселок Жезды. Эти малые архитектурные формы скульптор-любитель тоже сделал бесплатно, в подарок землякам. А в родном ауле, что в семи километрах от Жезды, Акбейсен Кайырбеков за свой счет построил плотину, которая собирает талый снег в небольшой водоем – важно, чтобы в летнюю засуху здесь всегда была вода для скота. В нынешнем году в этот водоем запустил мальков карася.

– Пока жив был брат Аман, тоже горняк, он помогал мне во всем, поддерживал мои мечты, – рассказал собеседник. – Вместе с ним ездили чистить родники, сажать деревья. Мои эксперименты в озеленении начались с рудника Жомарт. Сначала я высадил там тополя и карагачи, саженцы которых мне подарили в медицинском центре «Жезказган». Смородину привез из заброшенной советской воинской части, что в 40 километрах от шахты. Фруктовые деревья попросил в Союзе молодежи «Казахмыса». Очень благодарен всем за помощь.

Прижились все саженцы Акбейсена Токеновича, даже те, что высадил в декабре прошлого года. В мае маленькие яблони и абрикосы порадовали цветением, сейчас уже первые плоды созревают. За несколько лет ему удалось целый сад развести.

– Душа радуется, ведь сажать деревья очень люблю, – признается горняк. – Когда устанавливал скульптуры или сажал деревья, бывало, подходили люди, спрашивали: сколько мне за это платят? А я бесплатно все делаю, и пусть кто-то меня не понимает, но я знаю, что каждое дерево – это память. Когда-нибудь мои правнуки смогут с гордостью сказать: «Это моего прадеда деревья!»

Как оказалось, у Акбейсена Кайыр­бекова фотографическая память, которая очень помогает ему в творчестве. Даже раз услышанную песню по телевизору может сразу спеть. Так же и с рисунками. Горняк очень любит национальную одежду, изучал орнамент, чтобы понимать значение узора.

– Отец мой тоже многому учился сам. Музыкальной школы в ауле не было, и он самостоятельно выу­чился играть на домбре, кобызе, других инструментах, – поделился он воспоминаниями. – Пел очень хорошо, я тоже пою. Все в доме стараюсь сделать своими руками. Вот соорудил ворота, украшенные казахским орнаментом. Соседи ходят, смотрят, любуются.

Кстати, в нынешнем году Акбейсен Кайырбеков установил в подземном шахтном горизонте на глубине 660 метров… юрту. Причин достаточно, пояснил он.

– Я читал об одном эксперименте, – поведал Акбейсен Токенович. – Людям предлагали отдых в юрте и в обычном помещении. Оказалось, что лучше всех выспались те, кто выбрал юрту.

Сейчас же он все свободное время посвящает своей давней мечте – вырастить небольшой лес вдоль трассы Сатпаев – Жезды, от родника до поселковой телевышки.

– Многое сделано, предстоит еще больше. Думаю, работы до глубокой старости хватит, – говорит горняк. – Только-только начал сажать деревья, часть уже посадил, привожу потихоньку воду. Попросил земляков, чтобы присматривали, пока нахожусь на рабочей вахте. Хочу родной аул сделать красивым, и потом меня, может, добрым словом люди вспомнят.