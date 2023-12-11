Зейнеп блеснула в Шри-Ланке Спорт 11 декабря 2023 г. 0:00 637 Аскар Султан Казахстанская шахматистка Зейнеп Султанбек стала абсолютной чемпионкой среди девушек на первенстве Западной Азии, прошедшем в ланкийском городе Коломбо. фото kazchess.kz Шахматистка, представляющая Туркестанскую область, выиграла три золотые медали. Зейнеп показала свое превосходство над соперницами в первенстве по быстрым шахматам, затем выиграла классический турнир, а в финале одержала победу и в блице. В юношеском же чемпионате Западной Азии Казахстан был представлен шахматистом из столицы Алишером Мажкеновым. В классическом турнире наш спортсмен в последнем раунде играл на победу, но, к сожалению, занял лишь седьмое место, уступив первым трем призерам только одно очко, что нельзя назвать неудачей. В блице казахстанец занял четвертое место. В это же время в Алматы прошел финал Кубка Казахстана по классическим шахматам. В каждой категории участвовали по 12 участников, представленных на основе результатов этапов текущего года, и четыре номинанта от Казахстанской федерации шахмат. Турнир проходил по нокаут-системе. В финале принимали участие именитые гроссмейстеры и победители мировых турниров: Адитья Миттал (Индия), Данешвар Бардия (Иран), Тимур Гареев (США), Алишер Сулейменов, Арыстан Исанжулов, Калиахмет Елназ, Ансат Алдияр, Алуа Нурманова (все из Казахстана). Турнир среди мужчин завершился победой армянского гроссмейстера Мануэля Петросяна, второе место оказалось у юного иранца Бардии Данешвара. Судьба же третьего решалась в противостоянии казахстанских гроссмейстеров Муртаса Кажгалеева и Дениса Махнева. Долгое время все шло к тай-брейку (первая встреча закончилась вничью). Вторая партия матча не выходила за рамки равенства, но в глубоком эндшпиле Кажгалеев допустил малозаметную неточность, чем мастерски воспользовался его соперник и сумел склонить чашу весов в свою пользу. Таким образом, третье место у Дениса, а четвертое у Муртаса. В борьбе за право обладания женским Кубком РК ни у кого не вызывало особых сомнений преимущество нашей Алуы Нурмановой, которая в борьбе за первое место уверенно обыграла юную Зарину Нургалиеву со счетом 2:0. А вот в равной борьбе прошел матч за третье место между россиянкой Ольгой Илюшиной и нашей Аяулым Калдаровой. Вначале они обменялись победами, и в итоге им пришлось сыграть на тай-брейке, где сильнее оказалась казахстанка, занявшая в итоге третье место. #Спорт #чемпионат #шахматы #Зейнеп Султанбек