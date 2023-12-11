Зейнеп блеснула в Шри-Ланке

Спорт
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Аскар Султан

Казахстанская шахматистка Зейнеп Султанбек стала абсолютной чемпионкой среди девушек на первенстве Западной Азии, прошедшем в ланкийском городе Коломбо.

фото kazchess.kz

Шахматистка, представляющая Туркес­танскую область, выиграла три золотые медали. Зейнеп показала свое превосходство над соперницами в первенстве по быстрым шахматам, затем выиграла классический турнир, а в финале одержала победу и в блице.

В юношеском же чемпионате Западной Азии Казахстан был представлен шахматис­том из столицы Алишером Мажкеновым. В классическом турнире наш спортсмен в последнем раунде играл на победу, но, к сожалению, занял лишь седьмое место, уступив первым трем призерам только одно очко, что нельзя назвать неудачей. В блице казахстанец занял четвертое место.

В это же время в Алматы прошел финал Кубка Казахстана по классическим шахматам. В каждой категории участвовали по 12 участников, представленных на основе результатов этапов текущего года, и четыре номинанта от Казахстанской федерации шахмат. Турнир проходил по нокаут-системе.

В финале принимали участие именитые гроссмейстеры и победители мировых турниров: Адитья Миттал (Индия), Данешвар Бардия (Иран), Тимур Гареев (США), Алишер Сулейменов, Арыстан Исанжулов, Калиахмет Елназ, Ансат Алдияр, Алуа Нурманова (все из Казахстана).

Турнир среди мужчин завершился победой армянского гроссмейстера Мануэля­ Петросяна, второе место оказалось у юного иранца Бардии Данешвара. Судьба же третьего решалась в противостоянии казахстанских гроссмейстеров Муртаса Кажгалеева и Дениса Махнева.

Долгое время все шло к тай-брейку (первая встреча закончилась вничью). Вторая партия матча не выходила за рамки равенства, но в глубоком эндшпиле Кажгалеев допустил малозаметную неточность, чем мастерски воспользовался его соперник и сумел склонить чашу весов в свою пользу. Таким образом, третье место у Дениса, а четвертое у Муртаса.

В борьбе за право обладания женским Кубком РК ни у кого не вызывало особых сомнений преимущество нашей Алуы Нурмановой, которая в борьбе за первое место уверенно обыграла юную Зарину Нургалиеву со счетом 2:0. А вот в равной борьбе прошел матч за третье место между россиянкой Ольгой Илюшиной и нашей
Аяулым Калдаровой. Вначале они обменялись победами, и в итоге им пришлось сыграть на тай-брейке, где сильнее оказалась казахстанка, занявшая в итоге третье место.

#Спорт #чемпионат #шахматы #Зейнеп Султанбек

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