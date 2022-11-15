Колонка обозревателей

Жадность или бедность?

Елена Левкович

Зашла в субботу в банковское приложение на телефоне, хотела оплатить коммуналку. Зайти – зашла, но удалось потоптаться только на «пороге» – сервис толком не работал. Рисковать не стала: мало ли, застрянут деньги по дороге к поставщику услуг, себе дороже, зайду попозже. Но и попозже я не смогла ни оплатить, ни купить товар – приложение откровенно лагало.

Думала, с Интернетом что, а оказалось, что лаги у приложения были повсеместно. А все потому, что банк расщедрился предложением – рассрочкой на 24 месяца. Хотите – коньки покупайте и платите без переплат два года, хотите – дорогущий смартфон на тех же условиях. Наши граж­дане захотели. Так отчаянно, что обвалили приложение. В Сети в эти выходные мелькали забавные ролики: под ритмичную музыку – карусель кадров с оформ­ляющими ту самую рассрочку студентами, целыми семьями. Кадры не постановочные: в видео реальные подтвержденные рассрочки на самые разные суммы – 30 тыс., 70, 600, 900...

А так разобраться – ничегошеньки забавного в этих видео нет. То, что народ обвалил приложение в дни рассрочки, – явный показатель того, что привычная уже акция «рассрочка на 12 месяцев» просто-напросто не­актуальна для большинства. Выходит, если условные 70 тыс. разложить на ежемесячные платежи в течение года, то даже почти 6 тыс. в месяц уже не тянут? Но ведь у многих одним кредитом не обходится... И это на фоне недавней новости, что среднемесячная зарплата в Казахстане на октябрь месяц составила 281 046 тенге. Правда, считали не в Министерстве экономики или финансов, а на сайте – генераторе вакансий. Но тем не менее положиться на расчеты можно – считали, надо думать, не на коленке.

Или, может, наши люди просто такие жадные? И чересчур любят красонуться новой сумочкой на работе или поразить гостей шикарным мягким уголком? Ну или просто с жиру бесятся: есть уже телевизор дома, но надо еще один в другую комнату и на кухню? Я, конечно, утрирую (хотя знаю немало любителей украсить «плазмой» каждую комнату в квартире), но ведь и такое не исключено.

Вот еще пример: давка случилась в одном из шымкентских магазинов спортивной одежды. Вернее, случилась она вне магазина: в распространяемом в соцсетях видео физиономии рвущихся к скидкам граждан только что не размазаны по стеклянным дверям торговой точки. Чего рвались-то? Неужели бесплатно раздавали, что готовы были раздавить друг друга? Нет, не задарма, просто с хорошими скидками – владелец магазина решил устроить акцию, побаловать, так сказать, потребителя. В итоге «набаловал» себе же на административную статью и штраф – наша доблестная полиция решила, что именно хозяин своими иррациональными действиями спровоцировал беспорядки. В комментариях к видео резюмировали: что он, добрый человек, не знал, какая будет реакция на его широкий жест? Сам хозяин, думается, отныне зарекся проявлять лояльность к клиентам. Извлекли ли люди, побывавшие в тесной компании покупателей, для себя урок? Очень сомневаюсь...

Вот и думай: что же движет людьми, когда они бросаются на скидки и берут кредиты? Приближающийся Новый год играет роль – набирают про запас? Обык­новенная людская алчность – нахватать, пока подешевле и без переплаты, и пусть будет лежать без дела еще одна пара туфель, но зато греет душу, что урвали по скидке? Или все же бешеный рост цен сносит людям голову? Ведь даже молоко – народный продукт – стало дороже в среднем на 100 тенге (выше – уже на совести продавца). И тогда нас остается только пожалеть, что мы – как с голодного края: хочется всего и разного, а денег у многих не хватает на самое простое...

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