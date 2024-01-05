Нефтяная компания уклонилась от уплаты налогов на 38 млрд тенге в ЗКО

Прокуратура Западно-Казахстанской области в ходе проверки ТОО установила, что компания необоснованно отнесла к возмещаемым затратам более 38 млрд. тенге, передает корреспондент Kazpravda.kz

По акту надзора прокуратуры области указанная сумма исключена из затрат, возмещаемых государством.

Также произведено доначисление налогов на сумму 9,5 млрд. тенге, которые были оплачены в доход государства.

"За занижение сумм налогов компания привлечена к административной ответственности с наложением штрафа в размере 2 млрд. тенге, штраф оплачен. В результате прокуратурой области госбюджет пополнен на 11 млрд. тенге, а также не допущено необоснованное возмещение затрат.

Кроме того, по результатам проведенной в ТОО «Жаикмунай» проверки по вопросу трансфертного ценообразования, произведена корректировка объектов налогообложения, общая сумма КПН к доначислению составила 725 млн. тенге, который находится на стадии погашения" - добавили в госоргане.