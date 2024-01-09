Жалобы в режиме онлайн

Свежий выпуск
0
Андрей Кратенко

В Северо-Казахстанской области растет количество обращений и жалоб потребителей.

фото из архива "КП"

– Так, если в 2022-м в депар­тамент торговли и защиты прав потребителей по СКО поступило 491 обращение, то за 11 месяцев 2023-го их количество превысило годовой прошлогодний показатель на 8,4%, – сообщила заместитель руководителя структуры Лазьм Мияшева, которая считает, что нужно усилить защиту прав граждан прежде всего в онлайн-торговле.

За 11 месяцев количество жалоб потребителей в сегменте электронной торговли увеличилось на 34% и составило 246 обращений.

В Петропавловске уже налажен WhatsApp-канал с представителями электронной торговой площадки Wildberries для оперативного решения проблем потребителей. В частности, совместно с этим маркетплейсом специалисты департамента торговли и защиты прав потребителей оказали помощь 72 гражданам в возврате денежных средств в размере более 2,77 млн тенге.

Налажен также WhatsApp-канал и с представителями электронной торговой площадки Ozon.

Несмотря на профилакти­ческую работу, все равно наблюдаются факты мошенни­ческих действий при оформлении и оплате товаров, которые приоб­ретаются на различных страницах социальных сетей.

Так, например, жительница Астаны увидела рекламу в социальной сети Instagram и заказала наушники Аpple air pods3, отправила продавцу предоплату в размере 64 тыс. тенге, но так и не получила заказанный товар.

На момент оформления заказа Instagram-страница имела более 17 тыс. подписчиков. На ней было указано местонахождение продавца в бизнес-центре «Квартал» (Петропавловск, ул. Сутюшева, 60) с приложением видеопутеводителя. Однако при посещении указанного объекта оказалось, что по данному адресу находится косметический салон, а видео­путеводитель, размещенный на Instagram-странице продавца, был скопирован с Instagram-страницы данного салона. Жалоба потребителя рассматривается правоохранительными органами.

В Ассоциацию защиты прав потребителей и предпринимателей с начала 2023 года поступила 231 жалоба на сумму свыше 14 млн тенге. 80% из них удовлетворены в досудебном порядке.

#СКО #Петропавловск #жалобы #потребитель #он-лайн #электронная торговля

Популярное

Все
У казахстанцев появилась возможность оформлять ДТП без полиции и суда
В Минтруда ответили на рассылку о введении компенсации за НДС
Четыре человека погибли в двух ДТП на трассах ЗКО
О новом назначении сообщили в генпрокуратуре
Свыше 1200 снегоуборочных машин вышли на улицы Астаны
Объявлены обладатели премии "Золотой глобус - 2024"
Работа ряда пригородных маршрутов приостановлена в Астане
Недобросовестного казахстанского застройщика задержали в Москве
Детский омбудсмен взяла на контроль дело об истязании приемного ребенка в Алматинской области
Какие классы перевели на "дистанционку" из-за непогоды в Астане
Построившим арендное жилье сельским работодателям возместят расходы
Жибек Куламбаева выиграла 27-й титул ITF в карьере
Число жертв землетрясений в Японии превысило 160
Девушка погибла при катании на капоте в ЗКО
Наркодилера с кокаином задержали в Астане
Геосканер нашел возможное местонахождение упавшего с людьми автобуса в Майкаине
Рыбакина поднялась в мировом рейтинге WTA
Разыскиваемого за создание финпирамиды казахстанца арестовали в Бишкеке
Морозы усилятся в Казахстане в ближайшие дни
Штат сотрудников бассейновых инспекций увеличили в РК для ликвидации черного рынка воды
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
Пой, Сашка! Пой!
Журналисты в погонах
Огни большого города
Пусть сбудутся заветные мечты!
Зимняя сказка
Главное – душевное тепло
Как Казахстан расширил свое присутствие в ЮНЕСКО, рассказал Ерлан Карин
Пресс-секретарь президента анонсировал интервью Токаева
Полицейские спасли подростка, провалившуюся под лед на реке в Атырау
Президент сделал кадровое назначение
Количество погибших во время землетрясения в Японии увеличилось
Из-за непогоды закрыты автотрассы в нескольких регионах Казахстана
Глава государства направил поздравительную телеграмму президенту Словакии
Рафаэль Надаль: вероятно, что это будет мой последний год в теннисе
Токаев направил телеграмму поздравления президенту Кубы
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
В борьбе за автономию и исконные земли
Шынгыз-хан и генеалогия
Пассажиры поезда несколько часов мерзли на станции Тобол
Веками храня единство народа
Дом мамы, для тех, кому тяжело
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Через тернии к звездам
Алдар Косе и все-все-все
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Как шла борьба за независимость
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Около 3 тыс. застрявших из-за бурана авто выехали из Астаны

Читайте также

С новосельем!
Перепелки из инкубатора
Нам нужны и «белые», и «синие»
Формула идеологического курса

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]