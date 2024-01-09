Жалобы в режиме онлайн

– Так, если в 2022-м в депар­тамент торговли и защиты прав потребителей по СКО поступило 491 обращение, то за 11 месяцев 2023-го их количество превысило годовой прошлогодний показатель на 8,4%, – сообщила заместитель руководителя структуры Лазьм Мияшева, которая считает, что нужно усилить защиту прав граждан прежде всего в онлайн-торговле.

За 11 месяцев количество жалоб потребителей в сегменте электронной торговли увеличилось на 34% и составило 246 обращений.

В Петропавловске уже налажен WhatsApp-канал с представителями электронной торговой площадки Wildberries для оперативного решения проблем потребителей. В частности, совместно с этим маркетплейсом специалисты департамента торговли и защиты прав потребителей оказали помощь 72 гражданам в возврате денежных средств в размере более 2,77 млн тенге.

Налажен также WhatsApp-канал и с представителями электронной торговой площадки Ozon.

Несмотря на профилакти­ческую работу, все равно наблюдаются факты мошенни­ческих действий при оформлении и оплате товаров, которые приоб­ретаются на различных страницах социальных сетей.

Так, например, жительница Астаны увидела рекламу в социальной сети Instagram и заказала наушники Аpple air pods3, отправила продавцу предоплату в размере 64 тыс. тенге, но так и не получила заказанный товар.

На момент оформления заказа Instagram-страница имела более 17 тыс. подписчиков. На ней было указано местонахождение продавца в бизнес-центре «Квартал» (Петропавловск, ул. Сутюшева, 60) с приложением видеопутеводителя. Однако при посещении указанного объекта оказалось, что по данному адресу находится косметический салон, а видео­путеводитель, размещенный на Instagram-странице продавца, был скопирован с Instagram-страницы данного салона. Жалоба потребителя рассматривается правоохранительными органами.

В Ассоциацию защиты прав потребителей и предпринимателей с начала 2023 года поступила 231 жалоба на сумму свыше 14 млн тенге. 80% из них удовлетворены в досудебном порядке.