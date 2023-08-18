Жанибек Алимханулы получил бой за 2 титула чемпиона мира – СМИ

Чемпион мира в среднем весе по версии WBO казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (14-0, 9 КО) получил соперника, дату и место следующего боя, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz .

Фото: instagram.com/janibek_alimkhanuly/

По информации ESPN, Алимханулы сразится с чемпионом мира IBF 30-летним представителем Германии Винченцо Гуалтьери (21-0-1, 7 КО).

Объединительный поединок за 2 пояса пройдет 14 октября в Розенберге (штат Техас, США).

Напомним, предыдущий бой Жанибека Алимханулы состоялся 13 мая в Стоктоне (штат Калифорния, США), в нем он победил техническим нокаутом во 2-м раунде канадца Стивена Батлера (32-4-1, 26 КО) и защитил свой чемпионский пояс.



