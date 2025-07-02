Представительница команды Казахстана по боксу Виктория Графеева (до 60 кг) провела второй поединок на этапе Кубка мира в Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК РК

Фото: КФБ

В четвертьфинале международного турнира спортсменка встретилась с Гизем Озер из Турции.

Победу решением судей в данном противостоянии праздновала казахстанка. При этом во втором раунде Виктория побывала в нокдауне, а соперница - дважды в третьем.

Графеева стала полуфиналисткой и завершит ЭКМ как минимум с бронзовой медалью.