Боксерша из Казахстана Наталья Богданова провела первый поединок на Кубке мира World Boxing в Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В 1/8 финала в весовой категории до 70 килограммов Богданова сразилась с индианкой Санамачей Чану Токчом и добилась победы раздельным решением судей.

Таким образом, Наталья Богданова вышла в четвертьфинал Кубка мира и продолжает борьбу за медали. На стадии 1/4 финала казахстанке будет противостоять бразильская боксерша Барбара Мария дос Сантос.

Добавим, что Богданова является бронзовой призеркой чемпионата мира-2025. Также она выигрывала «бронзу» Летних Азиатских игр в 2022 году.

Также сегодня у Казахстана свои бои выиграли Назым Кызайбай (48 кг), Анель Сакыш (54 кг) и Виктория Графеева (60 кг).