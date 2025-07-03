После успешного старта Сагындыку Тогамбаю предстоит побороться в полуфинале престижного соревнования

Фото: НОК

Казахстанкий боксер Сагындык Тогамбай стартовал с победы на этапе Кубка мира в Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Турнирный путь в категории до 90 килограммов Тогамбай начинал с четвертьфинала, где ему противостоял американец Малакай Джорджес.

Первый раунд остался за соперником. Однако последующие два забрал Тогамбай, победив единогласным решением судей.

Таким образом, Сагындык гарантировал себе медаль ЭКМ.