После успешного старта Сагындыку Тогамбаю предстоит побороться в полуфинале престижного соревнования
Казахстанкий боксер Сагындык Тогамбай стартовал с победы на этапе Кубка мира в Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК
Турнирный путь в категории до 90 килограммов Тогамбай начинал с четвертьфинала, где ему противостоял американец Малакай Джорджес.
Первый раунд остался за соперником. Однако последующие два забрал Тогамбай, победив единогласным решением судей.
Таким образом, Сагындык гарантировал себе медаль ЭКМ.