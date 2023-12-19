Жаннат Дубирова стала вице-министром промышленности и строительства

Постановлением правительства Республики Казахстан Дубирова Жаннат Балгабаевна назначена вице-министром промышленности и строительства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: primeminister.kz

Жаннат Дубирова родилась в 1987 году в Костанайской области.

Окончила Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, Манчестерский университет Великобритании. Член Президентского молодежного кадрового резерва.

Работала в коммерческих структурах администратором метаданных, руководителем, менеджером, главным менеджером IT-проектов, заместителем директора департамента информационных технологий.

В 2016-2017 годы – заместитель председателя правления АО «Астана Innovations».

В 2017-2022 годы – руководитель ГКП на ПХВ «Городской центр мониторинга и оперативного реагирования» акимата столицы.

С 2022 года по настоящее время – заместитель руководителя бюро национальной статистики агентства по стратегическому планированию и реформам РК.