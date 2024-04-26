Жасыл аймақ: в акции приняли участие представители кызылординских ОО и сферы образования

Утверждены специальные темы каждой из пяти недель экологической акции, отражающие ее сущность и содержание. Соответственно, третья неделя экологической акции была проведена под названием «Жасыл аймақ».

В связи с этим, сегодня работники сферы образования города побелили стволы деревьев на территории парка им.Б. Шукенова в городе и убрали скопившийся мусор. Кроме того, учителя и преподаватели городских школ проявили особую активность, проводя различные мероприятия в рамках экологической акции. А именно, на территории парка были организованы «Караоке баттл», «Бауырсақ party», где выступали аниматоры, представляющие различные персонажи.

В данной экоакции приняли участие сотрудники Кызылординского областного филиала партии Amanat, представители сферы образования, неправительственных организаций, которые вместе с работниками сферы образования приняли участие в проведении работ по уборке и пасадке деревьев.

Стоит отметить, что в рамках экологической недели «Жасыл аймақ» в городе и во всех районах высаживаются саженцы, проводятся работы по уборке территорий.