Иллюстративное фото: Kazpravda.kz
Общество , Образование
Ждать ли роста цен на обучение в казахстанских вузах, рассказал Саясат Нурбек
Диасов Ораз
корреспондент

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек рассказал, какие факторы вляют на ценовую политику вузов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Цена платного образования – вопрос, который волнует многих. Несколько высших учебных заведений, в частности, в западных регионах, подняли цены. Во-первых, это частные вузы. Во-вторых, несколько лет до этого действовал мораторий на повышение платы за обучение. Теперь, после окончания его действия, некоторые вузы начали поднимать цены. При этом мы берем во внимание текущую непростую экономическую ситуацию", – отметил Саясат Нурбек на мероприятии в ЕНУ им. Л.Н. Гумилева.

При этом министр заверил, что цены в государственных и национальных вузах повышаться не будут.

"Цены на обучение в государственных и национальных университетах сохранятся на уровне прошлого учебного года. Мы будем контролировать этот вопрос", – резюмировал министр.

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