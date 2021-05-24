Происшествия
Женщина погибла, выпрыгнув из дымящейся "ГАЗели" в Атырауской области
Смертельное ДТП произошло в Атырауской области на трассе Атырау – Индер. В результате несчастного случая погибла 52-летняя женщина, передает Azh.kz.
По информации департамента полиции области, водитель ехал на "ГАЗели" вместе с супругой. В этот момент началось задымление салона.
Чтобы обезопасить супругу, мужчина предложил ей выпрыгивать на ходу. Женщина выполнила совет мужа и выпрыгнула, но попала под колеса своего же транспорта и скончалась.
На данный момент уточняются обстоятельства произошедшего и проводятся следственные мероприятия.