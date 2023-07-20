Связала руки и замотала рот тряпкой соседской девочке женщина в Алматинской области

Фото: Kazpravda.kz

Видео об инциденте в селе Каргалы Жамбылского района Алматинской области разместила на своей странице в Instagram блогер Сауле Бикитеева.

На кадрах видно, как сначала женщина связала маленькую девочку и замотала ей рот тряпкой, затем увела ее в неизвестном направлении.

Полиция уже нашла нарушительницу.

"Установлена видеозапись, где женщина, перевязав рот и руки малолетней девочки 2015 года рождения, увела ее на территорию заброшенного здания села Каргалы. Сотрудники полиции установили и доставили в районный отдел полиции гражданку Т. 1999 года рождения, которая пояснила, что сделала это из-за денежного долга родителей малолетней. Факт зарегистрирован в отделе полиции Жамбылского района по административной статье "Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений", назначены необходимые экспертные проверки", – проинформировали в Департаменте полиции области.

В ДП акцентировали, что женщину могут привлечь и к уголовной ответственности.

На инцидент отреагировала и уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева. Она заверила, что с пострадавшей девочкой будет работать школьный психолог.