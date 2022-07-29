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Женщина вместе с малолетней дочерью крала детские коляски в Алматы

Молодая женщина вместе с малолетней дочерью крала чужие детские коляски в Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В серии имущественных преступлений изобличена 25-летняя жительница Жамбылской области. Она с подъездов жилых домов выносила чужие детские коляски и велосипеды для малышей.

"При этом, камер видеонаблюдения женщина не стеснялась, равно как и своей малолетней дочери, на глазах у которой она ни раз совершала преступления. Сейчас доказана причастность гражданки А. к 8 кражам чужого имущества. Возможно, список эпизодов на этом не закончился. Работа в этом направлении продолжается", – прокомментировал начальник управления полиции Бостандыкского района Думан Аухадиев.

Досудебное расследование проводится по ст.188 ч.2 УК РК.

 

 

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