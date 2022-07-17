Женщину жестоко избили в центре Алматы

Девушку жестоко избили в центре Алматы. Подозреваемый, являющийся знакомым потерпевшей, задержан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Видео избиения попало на видео: "Толе би – Байтурсынова, прямо напротив АТУ, избили девушку, пока неизвестны причины", – говорится в посте .

В департаменте полиции Алматы сообщили, что в ходе мониторинга социальных сетей выявлен факт избиения женщины.

"Департамент полиции города Алматы информирует, что факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по ст. 293 ч. 1 УК РК. Подозреваемый, являющийся знакомым потерпевшей, задержан. В рамках уголовного дела назначены соответствующие экспертизы. Виновный понесет наказание в строгом соответствии с законом. Ход расследования находится на контроле руководства ДП", – проинформировали в пресс-службе департамента полиции Алматы.